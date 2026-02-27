TOPlist

Tuhle cestovní powerbanku teď koupíte za zlomek původní ceny. Má vestavěnou síťovou vidlici a adaptéry v balení

  • Vention 5-in-1 10000mAh Travel Power Bank kombinuje powerbanku, bezdrátové nabíjení, integrované kabely i síťovou vidlici v jednom
  • S kódem ALZADNY50 stojí 350 Kč místo 699 Kč (sleva 50 %)
  • Při uvedení stála 1 299 Kč – aktuální cena je pouhých 27 % původní ceny

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
27.2.2026 08:00
Ikona komentáře 0
Vention 5 in 1 10000mAh Travel Power Bank na stole ai ilustrace

Cestovatelé znají ten problém: powerbanka, kabely, nabíječka, adaptéry pro různé zásuvky… Vention 5-in-1 Travel Power Bank aktuálně pořídíte za 350 Kč se slevovým kódem ALZADNY50 – a to je zlomek ceny při uvedení na trh. Za necelé čtyři stovky dostanete powerbanku s vestavěnou síťovou vidlicí (včetně adaptérů pro EU, UK i USA), integrovanými kabely USB-C a Lightning a bezdrátovým nabíjením.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud často cestujete a chcete mít powerbanku, nabíječku i kabely v jednom kompaktním zařízení.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete maximální spolehlivost – reklamovanost 5 % je vyšší než u prémiových značek.
💡 Za 350 Kč dostanete 10 000 mAh, bezdrátové nabíjení 15 W, integrované kabely a síťovou vidlici se třemi adaptéry – to je za cenu jednoho oběda unikátní all-in-one řešení.

ZOBRAZIT CENU NA ALZE

Proč je tahle powerbanka zajímavá

Tahle powerbanka od Vention řeší častý problém cestovatelů – nutnost nosit s sebou hromadu kabelů a adaptérů. Koncept 5-in-1 znamená, že máte v jednom zařízení: powerbanku 10 000 mAh, bezdrátové nabíjení 15 W, integrovaný USB-C kabel, integrovaný Lightning kabel a síťovou vidlici se třemi výměnnými adaptéry (EU, UK, USA/Japonsko).

Vention 5 in 1 10000mAh Travel Power Bank 22.5W render

V praxi to znamená, že powerbanku zapojíte přímo do zásuvky – nepotřebujete k tomu žádný kabel ani nabíječku. A díky výměnným vidlicím funguje v Evropě, Británii i Americe. Při uvedení na trh stála 1 299 Kč, aktuální cena 350 Kč je tedy pouhých 27 % původní ceny.

Možnosti nabíjení: drátově i bezdrátově

Powerbanka nabízí několik způsobů nabíjení vašich zařízení. Porty USB-C a USB-A spolu s integrovanými kabely dosahují celkového výkonu až 22,5 W. Bezdrátové nabíjení funguje s výkonem až 15 W a powerbanka se k telefonu přichytí magnetem – kompatibilní s MagSafe i dalšími telefony s bezdrátovým nabíjením.

LED displej zobrazuje aktuální stav baterie. Kapacita 10 000 mAh vystačí na přibližně 2–3 plná nabití běžného smartphonu. Díky kompaktním rozměrům a integrovaným kabelům se vejde do kapsy batohu bez zbytečného zaplétání.

KOUPIT POWERBANKU V AKCI

Co říkají uživatelé

Na Alze má powerbanka hodnocení 4,4 z 5 (3 hodnocení) a 67 % zákazníků ji doporučuje. Prodalo se už přes 50 kusů. Koncept all-in-one oceňují zejména ti, kdo často cestují mezi různými zeměmi a nechtějí nosit hromadu kabelů a adaptérů.

Je ale fér zmínit, že reklamovanost 5 % je vyšší než u prémiových značek. Za 350 Kč jde o kompromis mezi cenou a spolehlivostí – pokud potřebujete garantovanou kvalitu, prémiové powerbanky stojí více. Na druhou stranu, za tuto cenu je to rozumný risk pro ty, kdo chtějí vyzkoušet koncept cestovní powerbanky s vestavěnou nabíječkou.

Další powerbanky a nabíječky ve slevě najdete v aktuálních Alza Dnech.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Pokud často cestujete a chcete mít powerbanku, nabíječku, kabely i adaptéry v jednom kompaktním zařízení, tahle sleva je rozhodně zajímavá. Za 350 Kč – tedy zlomek původní ceny 1 299 Kč – dostanete 10 000 mAh, bezdrátové nabíjení 15 W, integrované kabely USB-C a Lightning a síťovou vidlici se třemi adaptéry. Naopak pokud potřebujete maximální spolehlivost pro kritické situace, vyplatí se zvážit prověřené značky s nižší reklamovaností.

Hledáte jinou powerbanku nebo nabíječku? Nedávno jsme psali o těchto akcích 👇

VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY50

Cestujete s hromadou kabelů a adaptérů, nebo preferujete all-in-one řešení?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024