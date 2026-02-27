Tuhle cestovní powerbanku teď koupíte za zlomek původní ceny. Má vestavěnou síťovou vidlici a adaptéry v balení Hlavní stránka Zprávičky Vention 5-in-1 10000mAh Travel Power Bank kombinuje powerbanku, bezdrátové nabíjení, integrované kabely i síťovou vidlici v jednom S kódem ALZADNY50 stojí 350 Kč místo 699 Kč (sleva 50 %) Při uvedení stála 1 299 Kč – aktuální cena je pouhých 27 % původní ceny Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.2.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Cestovatelé znají ten problém: powerbanka, kabely, nabíječka, adaptéry pro různé zásuvky… Vention 5-in-1 Travel Power Bank aktuálně pořídíte za 350 Kč se slevovým kódem ALZADNY50 – a to je zlomek ceny při uvedení na trh. Za necelé čtyři stovky dostanete powerbanku s vestavěnou síťovou vidlicí (včetně adaptérů pro EU, UK i USA), integrovanými kabely USB-C a Lightning a bezdrátovým nabíjením. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud často cestujete a chcete mít powerbanku, nabíječku i kabely v jednom kompaktním zařízení.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete maximální spolehlivost – reklamovanost 5 % je vyšší než u prémiových značek.💡 Za 350 Kč dostanete 10 000 mAh, bezdrátové nabíjení 15 W, integrované kabely a síťovou vidlici se třemi adaptéry – to je za cenu jednoho oběda unikátní all-in-one řešení. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tahle powerbanka zajímavá Tahle powerbanka od Vention řeší častý problém cestovatelů – nutnost nosit s sebou hromadu kabelů a adaptérů. Koncept 5-in-1 znamená, že máte v jednom zařízení: powerbanku 10 000 mAh, bezdrátové nabíjení 15 W, integrovaný USB-C kabel, integrovaný Lightning kabel a síťovou vidlici se třemi výměnnými adaptéry (EU, UK, USA/Japonsko). V praxi to znamená, že powerbanku zapojíte přímo do zásuvky – nepotřebujete k tomu žádný kabel ani nabíječku. A díky výměnným vidlicím funguje v Evropě, Británii i Americe. Při uvedení na trh stála 1 299 Kč, aktuální cena 350 Kč je tedy pouhých 27 % původní ceny. Možnosti nabíjení: drátově i bezdrátově Powerbanka nabízí několik způsobů nabíjení vašich zařízení. Porty USB-C a USB-A spolu s integrovanými kabely dosahují celkového výkonu až 22,5 W. Bezdrátové nabíjení funguje s výkonem až 15 W a powerbanka se k telefonu přichytí magnetem – kompatibilní s MagSafe i dalšími telefony s bezdrátovým nabíjením. LED displej zobrazuje aktuální stav baterie. Kapacita 10 000 mAh vystačí na přibližně 2–3 plná nabití běžného smartphonu. Díky kompaktním rozměrům a integrovaným kabelům se vejde do kapsy batohu bez zbytečného zaplétání. KOUPIT POWERBANKU V AKCI Co říkají uživatelé Na Alze má powerbanka hodnocení 4,4 z 5 (3 hodnocení) a 67 % zákazníků ji doporučuje. Prodalo se už přes 50 kusů. Koncept all-in-one oceňují zejména ti, kdo často cestují mezi různými zeměmi a nechtějí nosit hromadu kabelů a adaptérů. Je ale fér zmínit, že reklamovanost 5 % je vyšší než u prémiových značek. Za 350 Kč jde o kompromis mezi cenou a spolehlivostí – pokud potřebujete garantovanou kvalitu, prémiové powerbanky stojí více. Na druhou stranu, za tuto cenu je to rozumný risk pro ty, kdo chtějí vyzkoušet koncept cestovní powerbanky s vestavěnou nabíječkou. Další powerbanky a nabíječky ve slevě najdete v aktuálních Alza Dnech. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud často cestujete a chcete mít powerbanku, nabíječku, kabely i adaptéry v jednom kompaktním zařízení, tahle sleva je rozhodně zajímavá. Za 350 Kč – tedy zlomek původní ceny 1 299 Kč – dostanete 10 000 mAh, bezdrátové nabíjení 15 W, integrované kabely USB-C a Lightning a síťovou vidlici se třemi adaptéry. Naopak pokud potřebujete maximální spolehlivost pro kritické situace, vyplatí se zvážit prověřené značky s nižší reklamovaností. Hledáte jinou powerbanku nebo nabíječku? 