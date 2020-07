Zkusili jsme venkovní bezpečnostní kameru Netatmo. Neunikla jí ani myš

Jak mít dobrý přehled o dění před vaším bytem či domem? Do kukátka nebo z okna se asi neustále dívat nebudete a pokud nemáte velmi pozornou sousedku s detektivními zálibami, nejčastějším řešením je kamera. Ideálně připojená na internet a schopná jak živého náhledu, tak i záznamu. Bonusem je noční vidění, nějaké to přisvětlení a také detekce pohybu. Úplnou třešničkou na dortu je, když k tomu máte i mobilní aplikaci a kamera vám do ní posílá informace o zaznamenaném pohybu. Dokonce i s údaji, jestli šlo o člověka, nebo…ale víte co? Více si přečtěte dále v této naší recenzi, jejímž předmětem je šikovná venkovní kamera Netatmo. Ta totiž všechny výše uvedené schopnosti má a k tomu i spousty věcí navíc.

Obsah balení a design

Krabice s kamerou je, jak už jsme si u Netatmo zvykli, velmi kvalitně zpracovaná a dává si záležet na ochraně produktu. Samotné tělo přístroje je vidět hned po otevření a v důmyslném tvaru kartonu je pod ním ukryt ještě i držák, na který se pak venkovní kamera Netatmo zavěšuje. Skrze držák vede průchodka s napájecím kabelem, takže je v podstatě nedílnou součástí celého zařízení. V balení dále najdeme kovový pás, který plní úlohu prostředníka mezi viditelnými černými díly a povrchem, na který se kamera montuje. V sáčku je pak k dispozici několik druhů šroubů a vrutů pro všechny možné varianty uchycení. A také hlavní velký šroub pro utahování pohyblivé kolébky s odpovídajícím inbus klíčem.

Z konstrukčního hlediska není kameře co vytknout. Tělo je téměř celé kovové, jen pár úchytů a krytek je z plastu. Vše perfektně doléhá a je vidět, že je přístroj připravený sloužit v drsném počasí. Černá barva asi po měsících či letech postupně utrpí na intenzitě, ale to nelze brát jako kritiku. Šrouby drží pevně a o kameru jsem se opravdu nebál ani při silném větru. Když je řeč o těle, tak nesmím zapomenout také na to, že pod spodním krytem je hned po zakoupení zapojená 8GB SD karta.

Instalace vyžaduje zručnost

Už jen fakt, že se kamera připojuje pomocí “čokoládky” na kabel s klasickým napětím 230 V, dává tušit, že instalace není jen tak pro někoho. Pokud ale umíte (nebo zvládnete vygooglit) zapojení tří vodičů, je to ten nejmenší problém. Mnohem sofistikovanější je mechanická montáž. Při ní k sobě musí přilnout hned několik vrstev – materiál stěny, kovová spojka, plastová kolébka a pohyblivý držák kamery. Materiál stěny pochopitelně závisí na tom, kam se kameru rozhodnete instalovat. V mém případě šlo o překližkovou desku, takže jsem z přibaleného spojovacího materiálu vybral vruty do dřeva. Do desky ale tím pádem bylo nutné vyvrtat i díru pro napájecí kabel.

Krytka žádnou boční průchodku nemá, takže pokud nechcete dělat díru do plastu (což by s ohledem na možné deštivé počasí nemusel být dobrý nápad), potřebujete mít kabel pod ní. Proto výrobce doporučuje kameru umisťovat ideálně na místě, kde bylo dříve třeba světlo. Jelikož má venkovní kamera Netatmo vlastní LED panel, o alespoň částečnou náhradu osvětlení nepřijdete. Jakmile máte zapojenou kabeláž a na povrchu stěny (nebo stropu) připevněn kovovou destičku, na tu je pak snadné umístit plastovou krytku s kolébkou. Do té se vloží kovové “účko” a v požadované poloze se utáhne hlavní šroub. Není to nic extra složitého a alespoň trochu šikovný kutil si poradí. Jen počítejte s tím, že to není na pět minut a budete muset být trochu vybavení.

Co budete tedy potřebovat?

inbus klíč (součást balení)

spojovací materiál do stěny (součást balení)

malý plochý šroubovák pro spojení kontaktů

vrtačku pro vytvoření děr do stěny (pokud je to nutné)

větší křížový šroubovák či nástavec do vrtačky pro utažení kovové destičky

ideálně i vodováhu

trochu zručnosti a cca 15-30 minut času

Aplikace je na jedničku

Na straně mobilního telefonu je nutnou výbavou aplikace Netatmo Security. S tou se znám už od testování interiérové kamery, takže mě nečekalo žádné velké překvapení. I když vlastně…pár problémů jsem si v rámci této komunikace způsobil sám. Nejprve byla venkovní kamera Netatmo umístěná v příliš vysokém okně, takže byla až moc daleko od prostoru, který měla hlídat. Obraz samozřejmě fungoval, ale přišel jsem o spoustu chytrých možností, které kamera nabízí při bližším snímání. To mimochodem podle výrobce funguje ideálně do vzdálenosti 15 metrů.

Po přesunu do jiného okna jsem se zase setkal s tím, že množství stěn na daném místě radikálně snižuje sílu WiFi signálu. Ten je pro funkčnost také zcela zásadní. Přesunem jiných síťových prvků jsem to ale nakonec vyřešil a vše bylo připraveno na párování.