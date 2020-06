S Netatmo porozumíte větru, dešti! Co umí extra moduly k meteostanici?

Mít doma meteostanici je dnes úplně běžná věc. Spolehlivě vám naservíruje informace o vnitřní i vnější teplotě, vlhkosti vzduchu či tlaku a ty lepší umějí také více či méně úspěšně předpovídat počasí. Nejinak je na tom také stanice Netatmo Weather, kterou jsme recenzovali v roce 2015. V kombinaci s dodatečným venkovním modulem má všechny očekávané funkce a díky své chytrosti a propojitelnosti s mobilní aplikací pochopitelně i něco navíc. Například hodnocení kvality vzduchu v pokojích nebo informace o podmínkách pro venkovní sportování. Jako další přídavné moduly je pak ke stanici Netatmo možné dokoupit také anemometr (senzor pro měření větru) a srážkoměr. Tyto dva kousky jsme se rozhodli podrobit testování a tady máte naši recenzi.

Obsah balení a design

Jak už je u Netatmo zvykem, papírové krabice představují jednoduchost a čistotu. Tady je to ještě o level jednodušší. Zatímco kamery či zmíněná stanice mají v krabicích i různé šuplíky či víka, tady na nás čeká v každém balení jen zařízení umístěné v papírovém kruhovém výřezu. Ani nebylo co vymýšlet. U každého zařízení jsou přibalené AAA baterie, které se starají o jejich chod.

Po designové stránce jsme se u produktů dočkali opět tradičního řešení. Tedy minimalistického válce. Netatmo anemometr má v sobě průduch, srážkoměr má zase navíc průhledný plastový trychtýř, kterým si zajišťuje spolehlivý příjem vody. Obě zařízení mají stejný průměr, což se hodí. Oba moduly lze totiž zavěsit do speciálního držáku na stěnu a není tak problém jejich pozice střídat. Za velkou výhodu považuji také přítomnost klasického stativového závitu. Moduly tak mohou být umisťovány na téměř libovolná místa a bude zajištěna jejich stabilita. Což, jak si ukážeme později, je velmi důležité.



Propojení s hlavní stanicí

Tady jsem narazil na jednu překážku, která se vlastně také týká designu. Pokud chcete v aplikaci moduly připojovat k hlavní stanici, musí být připravené v jakémsi spojovacím módu. Ten se na několik sekund aktivuje tím, že se do přístroje vloží baterie. Když máte přístroje nově zakoupené z obchodu, je to pro vás automatická věc. Jelikož jsem ale měl Netatmo anemometr i srážkoměr už po jiných lidech v redakci, baterie v nich byly a musel jsem je vytahovat a znovu vkládat. Lépe řečeno alespoň na pár sekund přerušit jejich kontakty. V obou případech je k tomu potřeba šroubovák. U srážkoměru je to o něco snazší, tam se jen “roztáhnou” packy a jste u dvou šroubků, které prsty odšroubujete a jste u baterek. Mrzelo mě, že u anemometru nezvolil výrobce stejnou metodu. Možná z důvodu odolnosti proti vodě, čímž pochopitelně srážkoměr netrpí, tam voda spodní částí přímo protéká.

Dno měřiče síly větru je přichyceno čtveřicí šroubků, na které si musíte vzít zase jiný šroubovák. Jakmile jsou baterie zpět či vyměněny, rozbliká se na zařízení zelená kontrolka. Ta signalizuje, že je vše připraveno pro připojení. V aplikaci už pak stačí jen v menu vyvolat proces přidání nových modulů, stanici a nové zařízení k sobě postavit na méně než 10 centimetrů a vše by mělo v pohodě proběhnout. Když ne (může se to stát), pravděpodobně prošvihnete dobu pro připojení a můžete baterie vytahovat znovu. Chápu, že pro docílení lepší odolnosti a ochrany se sáhlo po co nejjistějším řešení (šroubky), ale asi se do dalo i při zachování vodotěsnosti řešit jinak. Co se týká dlouhodobého spojení, je potřeba najít správné místo pro uložení. Občas je problém s přenosem signálu přes stěny.



Jak vlastně anemometr a srážkoměr od Netatmo měří?

Tady nebudu rozebírat, jak DOBŘE měří, ale jak vůbec měří. Oproti trochu složitější výměně baterií si v tomto ohledu Netatmo anemometr a srážkoměr určitě zaslouží pochvalu. Nejsem žádný expert na analýzu počasí a nevím, zda to není běžný mechanismus, ale žasl jsem nad jednoduchostí srážkoměru. Uvnitř (kam se podíváte právě kdykoli při výměně baterie) se nachází kolébka se dvěma žlábky, která se při dešti překlápí tam a zpět a skrze magnet dává o tomto pohybu dává vědět elektronice. Jednoduché, spolehlivé, geniální.

U anemometru se o měření starají čtyři kruhové senzory, které jsou ve čtvercovém uspořádání umístěny v horní části průduchu. Jejich pomocníkem je údajně ultrazvuk, se kterým jsou schopné velmi přesného měření síly i směru větru. Na tomto místě si nejsem moc jistý, jak to technicky funguje. Rád si případně přečtu v komentáři popis od většího odborníka. U obou zařízení je pochopitelně potřeba, aby stála pevně a vodorovně. U srážkoměru je potřeba, aby se kolébka spolehlivě překlápěla. Anemometr zase potřebuje dobře přijímat proudy vzduchu. Důležité je také nezapomenout na to, že má na sobě šipku, kterou je potřeba nasměrovat na sever.



Aplikace toho poví celkem hodně

Samotná zařízení by pochopitelně nebyla k ničemu, pokud bychom k nim neměli nainstalovanou patřičnou aplikaci. A také základní meteostanici, ke které se připojují. Aplikace se jmenuje Netatmo Weather a jde o sesterský nástroj k Security (pro kamery) a Energy (pro termostaty). Její používání je naprosto jednoduché, pokud alespoň trochu rozumíte angličtině. I když i těch pár základních pojmů jako humidity, quiet, forecast nebo average speed si asi pohodlně dohledá každý. S nastavováním už by to mohlo být horší, tady bude čeština mnoha lidem chybět.