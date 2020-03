Vyzkoušeli jsme kameru Netatmo Welcome. Hlídá přátele i nepřátele

Druhým účelem bezpečnostní kamery je pochopitelně odhalování zlodějů a dalších nezvaných návštěvníků. U nich, stejně jako u známých tváří, kamera ve standardním režimu zaznamenává při pohybu video a také fotky. A to velmi dobře také v noci díky propracovanému infračervenému senzoru. U členů domácnosti je ale možné jakékoli notifikace a záznamy vypnout, abyste zbytečně nemuseli zasahovat do jejich soukromí.



Pokročilé vychytávky

U různých lidí (tváří) je možné nastavit různé druhy notifikací a procesů. Příchod dětí ze školy tak může vyvolat jinou reakci než třeba příchod partnera z nákupu.

Lze nastavit čas, po kterém jsou osoby považovány za nepřítomné (že opustily byt). Když se před kamerou po tuto dobu neobjeví, aplikace si bude myslet, že nejsou doma. A že se pravděpodobně časem objeví ve dveřích. S tímto bodem souvisí také…

Funkce "Všichni odešli z domu". Prostřednictvím tohoto přepínače můžete dát aplikaci vědět, že byt je prázdný má být ostražitá.

Ukládání na cloud. I když je primárním úložištěm MicroSD karta, můžete si v aplikaci zapnout posílání audiovizuálního obsahu na cloud. A to konkrétně na Dropbox, případně přes IP adresu na konkrétní FTP server.

. Do databáze známých obličejů můžete ve zvláštní sekci přidat i hosty. U přátel, kteří k vám chodí pravidelně, tak můžete také odstranit zbytečné sledování.

Můžete zapnout inteligentní sdružená oznámení. Pokud se v jeden moment před kamerou děje více věcí, lze díky tomuto snížit počet notifikací. Příchod dítěte a neznámého člověka (třeba jeho kamaráda) tak dostanete jako jednu notifikace, ne dvě.

Reakce na poplach. Říkali jste si, proč má kamera Netatmo Welcome mikrofon? Jedním z hlavních důvodů je citlivost kamery na poplachy. Jestliže zařízení nějaký uslyší (asi reaguje na specifické tóny), pošle vám upozornění.

Cena a dostupnost

Kamera Netatmo Welcome je k zakoupení přímo na webu výrobce, ale najdete ji také v nabídce českých e-shopů. Stačí prolistovat třeba Heuréku. Standardní cena je 5 499 korun a ta se nám zdá celkem adekvátní. Seženete pochopitelně i levnější kamery, ale buď nebudou umět celou paletu funkcí, nebo budete riskovat “béčkovou” kvalitu z Číny. Pokud to myslíte s ochranou domu vážně, využijete unikátní vychytávky jako rozpoznávání obličeje, kvalitní noční režim nebo filtrování osob, doporučujeme spolehnout se na tuto prověřenou značku. Pár stovek, které můžete ušetřit jinde, se tady vyplatí investovat. Mimo jiné i z toho důvodu, že kamera pracuje primárně s microSD kartou a není nutné platit paušální poplatek za ukládání dat na cloud. To je také podstatná výhoda oproti levnějším, ale dalšími službami zatíženým kamerám.

Závěrečné hodnocení

Svou úlohu si kamera plní velmi poctivě. Když ji nasměrujete správně proti dveřím, příchozí osoba se skenu obličeje nevyhne. V obtížnějších úhlech už to pochopitelně tak jednoduché není, ale to je spíš chyba uživatele, pokud dá kameru na špatné místo. Noční režim je překvapivě také velmi dobrý. A to jak na pohyb, tak i na rozpoznávání obličejů. Díky svým sofistikovaným schopnostem kamera Netatmo Welcome jistě překoná řadu konkurenčních řešení. I na ní se ovšem najdou zápory. Zařízení například neskutečně hřeje. Možná to výrobce ani netuší, ale stvořili kameru a současně přímotop. Na funkci to asi vliv nemá, ale sáhnutí na kameru po pár hodinách provozu překvapilo. Chybí nám také bezpečnostní prvek, který už je dnes u takových zařízení celkem běžný – reproduktor, skrze který je možné do místnosti promluvit.

Klady + Mnohem pokročilejší možnosti než u běžných security kamer

+ Rozpoznávání obličejů funguje velmi dobře

+ Sofistikované možnosti notifikací a sledování

+ Skvěle zpracovaná aplikace s češtinou

+ Ukládání na SD kartu šetří peníze

Zápory – Obyčejný a navíc velmi tuhý napájecí kabel

– Kamera se při nepřetržitém provozu dost přehřívá

– Přes zařízení nejde mluvit



