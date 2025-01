Světový úspěch! Hasiči budou moci používat chytré rukavice a boty, vyvinuli je čeští elektrotechnici

Reklama

Práce hasičů je nesmírně potřebná, ale také nebezpečná. V boji s požárem totiž snadno mohou ztratit orientaci a rázem se do ohrožení dostanou oni sami. Moderní technologie ale mohou pomáhat udržovat je ve větším bezpečí. Příkladem je nejnovější počin vědců z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity. Ti po 3 letech intenzivní práce představili jedinečné chytré boty a chytré rukavice.

Jejich hlavní přínos tkví v tom, že je v nich zabudovaný systémem pro sledování polohy a navigace. Výstroj dokáže bez ustání vysílat informace o pozici daného hasiče a v případě krize je tak pro jeho kolegy snazší najít ho a poskytnout mu pomoc. A protože hasiči někdy zasahují i v místech, kde schází signál GPS, obejdou se bez něj i tyto chytré doplňky.

Vývoj začal na žádost hasičů

Projekt s názvem ILOC nevznikl, protože se nějaký vědec zrovna nudil. Popud vyšel přímo od hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a hasiči se u vědců přimlouvali za vývoj chytrých textilií, které by je nejen ochránily, ale dokázaly pomoci i s lokalizací.

„Systém může sloužit pro velitele zásahu jako ‚prodloužené oči‘ a může v budoucnu výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti a efektivitě celé záchranné akce,” vyjádřil se pro web ZČU Michal Pathy, velitel požární stanice Plzeň – Košutka.

Vědci z FEL ZČU na katedře materiálů a technologií nad vývojem chytrých rukavic a bot strávili víc času, než původně předpokládali. Narazili totiž na mnoho nečekaných výzev a problémů, a to zejména v oblasti výpočetních algoritmů. Nakonec se jim ale podařilo integrovat přímo do textilií systém s elektronickým kompasem, který zvládne zasahujícího hasiče navigovat na bezpečné místo.

Za zmínku přitom stojí, že na téže fakultě už před 11 lety dokázali vyvinou oblek pro hasiče, který dokáže sledovat životní funkce i žár.

Výroba už se chystá

Nový projekt už zaujal jednu firmu, která se zabývá výrobou hasičských obleků. A stála by o to začít vyrábět i tyto chytré rukavice a chytré boty. Nemuselo by přitom jít pouze o vybavení pro tuzemské hasiče – představitelé dané firmy by s tímto jedinečným produktem rádi vstoupili i na další trhy.

Čeští vědci si tak mohou připsat další pomyslný bod. A hasiči díky nim možná do budoucna budou pracovat s pocitem většího bezpečí.

