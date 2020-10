V zamyšleních se cenami telefonů zabýváme poměrně často. Dnes však půjdeme trochu jinou cestou. V dnešní době není problém koupit si telefon okolo 30 a klidně i 40 tisíc korun v těch nejvyšších výbavách. Otázkou ale je, zda nám takové zařízení přinese to, co po něm chceme a zda není lepší si koupit místo něj jiné věci, které nám mohou přinést větší užitek, potažmo zábavu. Dnes se tedy podíváme na 4 věci, které si koupit místo drahého mobilního telefonu.

4 věci, které koupit místo drahého telefonu

V našich počtech budeme vždy kalkulovat s tím, že vlajková loď stojí 30 000 – 35 000 Kč a nám postačí telefon za 10 000 Kč. Máme tedy volných přibližně 20 000 – 25 000 Kč na útratu čehokoliv, co nám udělá větší radost. Chcete hrát hry? Místo telefonu si kupte Playstation nebo herní počítač. Rádi fotíte? Zvažte koupi pořádného fotoaparátu. Chcete být produktivní? Co takhle tablet nebo pořádný laptop? V našem výběru 4 věcí, které si koupit místo drahého mobilního telefonu naleznete několik tipů, jak utratit své peníze trochu rozumněji.

Playstation 5 a spoustu her

Ano, hraní na telefonu je v dnešní době zcela standardní věc. Pokud však nejste hardcore hráči, kteří hrají na telefonu 24/7, místo drahého telefonu s nejvýkonnějším čipsetem zvažte konzoli Playstation 5 či třeba Xbox Series X. Konec konců, i telefon za třetinovou cenu dnes nabídne dostatek výkonu pro hraní her. Sice nebudete mít nejvyšší grafické nastavení nebo 90 Hz displej, ale pořád si zahrajete.

PS5 Games! Watch all the latest 4K gameplay trailers (September 2020)

Playstation 5 přichází s novým ovladačem Dual Sense. Výkonu bude mít také na rozdávání. Sony slibuje až 120 FPS při 4K rozlišení (u vybraných titulů). O plynulost se stará 8jádrový procesor AMD generace Zen 2 se základním taktem 3,5 GHz. Grafický čip má pak výkon až 10.3 TFLOPs a nechybí ani 16 GB GDDR6 RAM paměť. Pro rychlé načítání pak slouží 825 GB SSD disk, díky kterému si budeme moci přepínat hry bleskovou rychlostí. Již z prvních záběrů je jasné, že grafika bude dechberoucí a cena konzole je nastavena poměrně rozumně. Za verzi bez mechaniky zaplatíme 10 790 Kč, za klasickou verzi s mechanikou pak 13 490 Kč. Pokud vám zbyde, můžete si koupit za 10 000 – 15 000 Kč 4K televizi, a máte vystaráno.

Pořádný počítač i s monitorem

Nejste-li fanoušky konzolí ať už z důvodu, že vám nevoní gaučové hraní, nebo máte raději klasiku klávesnici a myš, můžete si za stejné peníze postavit solidní herní počítač a to i s monitorem. Pokud pár dní vydržíte, doporučovali bychom počkat na Ryzen 5000 a grafiky RTX 3000, ovšem tam se můžete snadno cenou dostat nad námi uvedený rozpočet. Pojďme si tedy představit trochu více budget verzi. Sestavili jsme pro vás Intel i AMD sestavy, na kterých si zahrajete většinu her na plné detaily při Full HD rozlišení a při rozumném nastavení se dostanete i na 2K rozlišení. Pokud chcete ušetřit, můžete si koupit levnější grafickou kartu jako je třeba GTX 1650 Super.

Intel Core i5 10400 B460m GTX1660 SUPER | Tested in 8 Games

K sestavě jsme rovnou vybrali i VA 144 Hz monitor, který se bude hodit při hraní kompetitivních her jako je Counter Strike: Global Offensive, Fortnite, PUBG, Call Of Duty: Warzone nebo třeba Overwatch. Výhodou počítače však není jen hraní her. Můžete si na něm upravit fotky ve Photoshopu či sem tam sestříhat nějaké to 4K video z dovolené. A vězte, že to bude mnohem pohodlnější, než na vlajkovém telefonu.

Zrcadlovka

Jestliže je focení váš koníček a chcete fotit opravdu dobré snímky, bude místo telefonu s pěti fotoaparáty lepší zrcadlovka. S ní je sice focení trochu složitější a je třeba se s ní naučit, ovšem výsledky potom stojí za to. Dobrou volbou pro začátečníky může být třeba Canon EOS 250D nebo Nikon D5600. Pokud si však nejste jistí, zda to budete se zrcadlovkou umět a nechce se vám to učit, může být cestou i tzv. bezzrcadlovka. Zajímavou volbou se jeví buď Sony Alpha A6000 nebo třeba Panasonic Lumix DC-GX9.

DPReview TV: Canon EOS Rebel SL3 / 250D Review

Tablet či notebook

Jestliže chcete být opravdu produktivní a chcete své e-maily, dokumenty a ostatní věci zpracovávat co nejefektivněji, zvažte namísto drahého telefonu koupi tabletu či notebooku. Co takhle třeba Samsung Galaxy Tab S7, nebo pokud vám nevadí jablko tak iPad Pro, popř. iPad Air 2020? Velký displej, připojitelná klávesnice a dostatek výkonu vám zajistí rozhodně větší efektivitu, než mobilní telefon.

New iPad Air (2020) review

Co se týče notebooků, zde si můžeme vybrat hned několik modelů. Pokud hrajete hry, ale potřebujete být zároveň mobilní, i zde se dají najít zajímavé kousky. Třeba takový HP Pavilion Gaming 15-ec1004nc nabízí procesor AMD Ryzen 5 4600H, grafickou kartu GTX 1650 Super a kvalitní IPS 144 Hz displej. To, co jsme psali u počítače platí i zde. 6jádrový procesor vám totiž v kombinaci s grafikou s CUDA jádry bez problému sestříhá/vyrenderuje také video. Jestliže pokukujete spíše po něčem lehkém, s dobrou výdrží baterie, nabízí se třeba ASUS Zenbook 14 s procesorem Intel Core i5 1035G1 Ice Lake, 8 GB RAM, kvalitním zpracováním a solidní výdrží baterie.

Co jiného byste si koupili místo drahého telefonu?