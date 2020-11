Nevíte co koupit? Máme pro vás tipy na nejlepší vánoční dárky do 500 Kč

Vánoce se nepřekonatelně blíží a tak jsme se rozhodli vytvořit nový seriál, který bude trvat až do posledního týdne před Vánoci, který by vám mohl pomoci s nákupem dárků. Vzhledem k tomu, že jsme jeden z největších magazínů o telefonech u nás se bude seriál zaměřovat zejména na produkty spojené právě s mobilním telefonem. V tomto díle se podíváme na podle nás nejlepší vánoční dárky do 500 Kč, které udělají radost každému.

Nejlepší vánoční dárky do 500 Kč

Poznámka redakce Tyto dárky jsme vybírali podle nás a podle našich osobních zkušeností. Brali jsem v potaz také to, co jsme my v minulosti kupovali rodičům, dětem nebo kamarádům k Vánocům a slavilo to úspěch. Proto pokud zde nenaleznete, co jste hledali, můžete se podělit s ostatními do komentářů. Třeba vám poradí i naše komunita

Pouzdro

Všimli jste si, že má dotyčný, kterého chcete obdarovat staré a zežloutlé pouzdro? Tak to není lepší příležitost koupit mu nové, než právě na Vánoce. V tomto případě vám nemůžeme doporučit konkrétní kus, jelikož samozřejmě nevíme, na který telefon má být. Obecných rad je však poměrně dost. Rozhodně nekupujte co nejlevnější a průhledné pouzdro. To totiž klidně za pár týdnů zežloutne a objeví se na něm škrábance či oděrky.

Obecně se dá říci, že je zde pár výrobců, kteří dělají kvalitní pouzdra. Můžeme sem zahrnout značky jako PanzerGlass či Spigen, ale pak samozřejmě také originální pouzdra. Jestliže má dotyčný Samsung, jistě nešlápnete vedle s originálním pouzdrem. Ty sice bývají dražší, ale sem tam je můžeme zahlédnout v nějaké slevě.



Chytrá žárovka

Za 500 Kč, nebo dokonce méně se dá sehnat slušná chytrá žárovka. Na výběr je přitom z mnoha různých kousků. Nabízí se třeba Shelly Duo, kterou jsme recenzovali. Jedná se o chytrou žárovku, která sice nenabízí RGB, za to lze měnit teplotu světla nebo samozřejmě také intenzitu. Alternativou může být také třeba Xiaomi Philips Wi-Fi Bulb White. Jestliže pokukujete spíše po RGB, nejlevnější a přesto dobrou volbou bude něco od firmy WOOX, ovšem skvělá volba je také Xiaomi Mi Led Smart Bulb.

Bezdrátová nabíječka

Osobně známe spoustu lidí, kteří mají telefon s podporou bezdrátového nabíjení, ale sami ho vůbec nepoužívají. Bezdrátové nabíjení se obecně používá méně hlavně kvůli tomu, že v balení spolu s telefon zpravidla nebývá bezdrátová nabíječka. Přitom se jedná o jeden z nejpohodlnějších způsobů nabíjení vůbec. Bezdrátová nabíječka je vhodná nejen do kanceláře, ale klidně na stůl do obýváku nebo do ložnice na stolek. Opět zde máme na výběr z velké řady produktů. Jako zajímavá volba se může jevit Epico Ultraslim Wireless Charging Pad nebo klidně CONNECT IT Qi Certified Wireless Fast Charge, kterou sami používáme. Jedná se o poměrně levný dárek, který však přinese spoustu užitku a rozhodně jím nezklamete.

Rychlonabíječka

Stejný případ jako u bezdrátových nabíječek. Většina moderních telefonů podporuje zároveň také rychlé nabíjení, ale není pravidlem, že dostanete rychlonabíječku přímo v balení telefonu. Člověk pak nabíjí pomaleji a ani netuší, že by mohl mít telefon nabitý mnohem rychleji. Rychlonabíječky obecně se nedoporučuje používat denně, ale v případě, že potřebujete někam odejít a máte telefon skoro vybitý jsou k nezaplacení. Je potřeba jen zjistit, jakou rychlostí je schopen telefon nabíjet a dle toho vybrat. Vedle však nešlápnete třeba s adaptérem Avacom HomeMAX 2 nebo Samsung 45 W adaptérem.

Powerbanka

Powerbanka je jedna z věcí, která potěší úplně každého. Je to věc, kterou užije většina lidí pouze párkrát v roce, ovšem když už tato situace nastane, je k nezaplacení. Jedete dlouho autobusem bez elektrické zásuvky? Nebo na dovolenou do Chorvatska, ale sedíte na zadních sedadlech a zásuvka je pouze vepředu? Nebo prostě jdete na celý den do přírody a večer kempujete u ohně? Právě powerbanka vás v těchto situacích dokáže podržet a hned několikrát dobít váš nebo kamarádův telefon. Skvělou volbou jsou Xiaomi Mi 18W Fast Charge Power Bank s kapacitou buď 10 000 nebo 20 000 mAh.

Sluchátka

Pravda, sluchátka máme doma asi všichni. Ale co takhle udělat někomu radost buď bezdrátovými sluchátky, nebo těmi s obstojným zvukem? A ano, jde to i s vánoční dárky do 500 Kč. Sluchátka, která se totiž dodávají přímo k telefonu nepatří zrovna mezi ty nejkvalitnější (až na výjimky). Jestliže někdo z vašeho okolí touží po bezdrátových sluchátkách, bude skvělou volbou Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic S, které nabídnou za svou cenu opravdu hodně muziky. Pro sportovce jsou zde třeba Niceboy HIVE E2, které mají zároveň i skvělý zvuk a pro nadšence jsme vybrali náhlavní Sony MDR-ZX310.

Gamepad

Máte ve svém okolí vášnivého hráče? Pak pro něj nebude lepší dárek pod stromeček, než Gamepad k mobilnímu telefonu. Ten totiž posouvá hraní na úplně jinou úroveň. Za prvé zde nehrozí, že si hráč vlastními prsty částečně zakryje obrazovku, což může kazit zážitek a za druhé je ovládání mnohem komfortnější a rázem se z průměrného hráče stane hráč mnohem lepší. Skvělou volbou bude iPega 9157 Ninja, který má navíc držák, takže se z telefonu rázem stane skvělá kapesní konzole. Pokud také nevíte, které vánoční dárky do 500 Kč byste vybrali, toto je ideální kandidát.

Paměťová karta

Stěžuje si váš blízký na svou paměť v telefonu? Pak není nic jednoduššího, než mu koupit microSD kartu. V dnešní době se sice většina věcí přesunula na cloud a filmy si už nepouštíme z telefonu, nýbrž třeba z Netflixu nebo HBO GO, ale přesto se může paměťová karta hodit, jelikož ne každému cloudové řešení vyhovuje a není od věci mít všechny potřebné dokumenty, fotky, hry nebo filmy přímo u sebe. Je potřeba zjistit, jakou maximální kapacitu vybraný telefon podporuje. Výběr je pak široký. Jedna z neprodávanějších karet Samsung MicroSDXC 128GB EVO Plus bude skvělou volbou, protože je velice rychlá.

Držák do auta

Vidíte, jak si váš blízký neustále hraje z telefonem, kouká na notifikace, kontroluje navigaci za jízdy a vy hledáte vánoční dárky do 500 Kč? Co takhle mu koupit držák? Šahání na telefon ho vzhledem k neustálému vyndavání časem omrzí a navíc získá skvělý přehled. Navigaci si může pustit a telefon jednoduše přidělat na držák. Existuje mnoho různých řešení od magnetů až po klasické držáky. Zajímavou volbou může být třeba CONNECT IT InCarz 4StrongFix, nebo pak FIXED Click XL.

