Shelly Duo recenze: levná chytrá žárovka do každé domácnosti i kanceláře

Trh s chytrými žárovkami se neustále rozrůstá a chytré produkty se čím dál více dostávají do běžných domácností. V dnešní době není pořízení chytrého osvětlení domů nikterak drahá záležitost a na trh přicházejí noví hráči. Mezi ně patří i firma Shelly, která sídlí v Bulharku, konkrétně v hlavním městě Sofie. Ta nabízí vše od žárovek, přes požární hlásiče až po zásuvky. V dnešní recenzi si však ukážeme žárovku Shelly Duo.

Obsah Balení Shelly Duo

Balení Shelly Duo není nikterak bohaté. Musíte totiž myslet na to, že stále kupujete žárovku za pár stovek a tak nečekejte žádné další příslušenství, ani manuál. Ten je dostupný na stránkách výrobce v PDF formátu. Na tom nevidíme nic špatného. Krabička na své vnější straně zmiňuje všechny klíčové vlastnosti, jako mobilní aplikaci Shelly Cloud, funkčnost s Wi-Fi 2.4 GHz, maximální svítivost 800 lumenů, dálkové ovládání, časovač vypínaní a zapínaní či SSL konektivitu.



Zpracování a vzhled Shelly Duo

Pokud jste někdy v ruce drželi nějakou novější žárovku, nic vás na Shelly Duo nepřekvapí. Jedná se o klasickou žárovku, která je určena do patice E27. Má v sobě integrovanou Wi-Fi a nepotřebuje žádný další hub k provozu, což potěší.



Parametry Shelly Duo

chytrá žárovka

Wi-Fi připojení

výkon 9 W

maximální jas 800 lm

teplota barev 2700 – 6500 K

patice E27

provozní teplota -10 °C až + 40°C

udávaná životnost 30 000 hodin

rozměry 60 x 122 mm

Proč chtít chytrou žárovku?

Jak jsme zmiňovali v prvním odstavci, trh s chytrými žárovkami se neustále rozrůstá a tyto věci se tak stávají běžným uživatelům mnohem dostupnější. Asi si mnoho z vás říká, na co je taková žárovka dobrá? Přeci nejsme tak líní, abychom se nedokázali zvednout z gauče a zmáčknout vypínač. Jenže benefity nejen Shelly Duo jsou úplně jiné. A to, že se dá na dálku vypínat a zapínat je jen takový malý bonus.

Tím nejlepším je možnost zeslabování/zesilování světla a hlavně nastavení teploty. A teď nemluvíme o RGB, které je pro potřeby normální domácnosti zcela zbytečné, ale o teplotě. Žárovku Shelly Duo jsme testovali v bytě, který je i přes den kvůli menším oknům poměrně tmavý a tak v něm vynikla ještě více. Ráno, když jsme potřebovali být produktivní a psali jsme články se nám hodilo studené, modré světlo, které bylo po většinou na 100 % jas. Naopak večer u televize, nebo pokud je libo při usínání se hodí spíše teplejší, žlutější odstín který stačí na 30 % jas.



Aplikace Shelly Cloud

Pro ovládání žárovky Shelly Duo je zde aplikace Shelly Cloud, ale i ostatní služby. Oblíbili jsme si týdenní rozvrh. Vzhledem k tomu, že po většinu dne víme, co budeme zrovna dělat a kde budeme jsme si nastavili přesný rozvrh toho, kdy má žárovka svítit a jak.

Náš rozvrh pondělí až pátek:

8:15 – 13:00 – teplota 6500K, jas na 100 %

13:00 – 17:00 – teplota na 5500K, jas na 75 %

17:00 – 20:00 – vypnuto, nejsme doma

20:00 – 24:00 – teplota na 3700K, jas na 40 %

Chytrá domácnost

Kromě aplikace můžete využít služeb Google Asistenta, Google Home či Amazon Alexa, což je jistě příjemný benefit. Apple HomeKit však v seznamu překvapivě chybí. Vyzkoušeli jsme několik různých scénářů, jasu i teploty a tento rozvrh nám vyhovuje zatím nejvíce. Každý jsme ale jiný a tak si svou ideální teplotu i jas budete chvíli vybírat. A pokud nechcete, je zde také funkce která přizpůsobuje teplotu i jas dle toho, jak zapadá či vychází slunce. Pro zajímavost potěší také aktuální spotřeba, kdy v plné zátěži se dostáváme na 9 W, zatímco při úspornějším svícení někam ke 2,2 W. Aplikace nabízí také rozřazení jednotlivých zařízení do místností a tak není problém rozsvítit/zhasnout celý obývák zároveň.

Existují zde i různé scénáře, takže pokud máte Shelly Duo více, můžete si domácnost zcela zautomatizovat. Naopak zamrzí kostrbatá čeština, kdy některé texty zobrazuje česky, jiné zase anglicky. Na tom je ještě určitě třeba zapracovat. Jinak ale nedochází k žádným pádům a je poměrně přehledná.



Cena a dostupnost Shelly Duo

Žárovka Shelly Duo je dostupná na většině českých e-shopů a to za cenu přibližně 380 Kč s DPH. Pokud bychom chtěli osvítit celou naší domácnost, kde se nachází 13 žárovek, vyšlo by nás to na 4940 Kč. To není málo peněz, na druhou stranu je ovládání světel mnohem pohodlnější. A hlavně přizpůsobitelné, což u běžných žárovek většinou nejde.

Resumé

Po našem testu uvažujeme, zda bychom si žárovku koupili o k nám do domácnosti. Došli jsme k závěru, že jednu asi ne. Abychom využili všech možností, které chytré žárovky nabízí, osvětlili bychom rovnou celou místnost, nejlépe celou domácnost. Až pak by totiž vynikl ten velký benefit v podobě teplot barev a nastavitelného jasu. Na každý pád je Shelly Duo kvalitním produktem za přijatelné peníze.

Klady + dobrá cena

+ přehledná a stabilní aplikace

+ pohodlná automatizace domácnosti

+ jednoduché ovládání

Zápory – nekompletní lokalizace aplikace

Jaké máte doma chytré osvětlení vy?

Za zapůjčení žárovky děkujeme společnosti Shelly.