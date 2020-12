Vánoce se nepřekonatelně blíží a tak jsme se rozhodli vytvořit nový seriál, který bude trvat až do posledního týdne před Vánoci, který by vám mohl pomoci s nákupem dárků. Vzhledem k tomu, že jsme jeden z největších magazínů o telefonech u nás se bude seriál zaměřovat zejména na produkty spojené právě s mobilním telefonem. S tím ale souvisí samozřejmě třeba také herní konzole, jejichž obraz můžete streamovat do telefonů nebo počítače. Přes ně si můžete telefony zálohovat, nebo používat aplikace jako například Můj telefon ve Windows 10. V tomto díle se podíváme na podle nás nejlepší vánoční dárky do 15 000 Kč, které udělají radost každému.

Poznámka redakce Tyto dárky jsme vybírali podle nás a podle našich osobních zkušeností. Brali jsem v potaz také to, co jsme my v minulosti kupovali rodičům, dětem nebo kamarádům k Vánocům a slavilo to úspěch. Proto pokud zde nenaleznete, co jste hledali, můžete se podělit s ostatními do komentářů. Třeba vám poradí i naše komunita

Konzole nové generace

Jestliže chcete udělat někomu opravdovou radost a máte dostatek financí, zvažte nákup nové konzole Playstation 5 či Xbox Series S/X. Pravda, konzole sice nejsou aktuálně dostupné, ovšem spekuluje se o tom, že poměrně dost kusů do Česka dorazí právě okolo Vánoc. A kdyby ne, můžete přece zaplatit předobjednávku a pod stromeček dát pouze vytisknuté potvrzení.

Playstation 5, DualSense a 4K/120Hz TV po měsíci hraní [4K]

Playstation 5 přichází s novým ovladačem Dual Sense. Výkonu bude mít také na rozdávání. Sony slibuje až 120 FPS při 4K rozlišení (u vybraných titulů). O plynulost se stará 8jádrový procesor AMD generace Zen 2 se základním taktem 3,5 GHz. Grafický čip má pak výkon až 10.3 TFLOPs a nechybí ani 16 GB GDDR6 RAM paměť. Pro rychlé načítání pak slouží 825 GB SSD disk, díky kterému si budeme moci přepínat hry bleskovou rychlostí. Již z prvních záběrů je jasné, že grafika bude dechberoucí a cena konzole je nastavena poměrně rozumně. Za verzi bez mechaniky zaplatíme 10 790 Kč, za klasickou verzi s mechanikou pak 13 490 Kč. Pokud vám zbyde, můžete si koupit za 10 000 – 15 000 Kč 4K televizi, a máte vystaráno.

Notebook

Když byla řeč o dárcích v nižších cenových kategoriích, zmiňovali jsme tam notebook také. Jenže tam je v podstatě nutné podívat se po repasovaných kouscích, jelikož ty nové bývají nekvalitní, plastové a navíc nemají dostatečný výkon. Pokud máte rozpočet trochu vyšší, dá se za 15 000 Kč sehnat poměrně slušný notebook s kovovou konstrukcí i výkonným čipem AMD Ryzen. Za zmínku stojí třeba HP ProBook 455 G7, Huawei MateBook D14 nebo Lenovo IdeaPad 5-15ARE05.

Huawei Matebook D14 (2020) unboxing & first impressions

Stolní počítač

Nejste-li fanoušky konzolí ať už z důvodu, že vám nevoní gaučové hraní, nebo máte raději klasiku klávesnici a myš, můžete za stejné peníze postavit solidní herní počítač. Pojďme si tedy představit trochu více budget verzi. Sestavili jsme pro vás sestavu, na které si zahrajete většinu her. Jasně, na CyberPunk 2077 na plné detaily ve 4K to rozhodně není, ovšem pokud se k ní vezme rozumný Full HD monitor, zvládne aktuální hry minimálně na střední detaily, ovšem většinu z nich zahrajete i na vysoké a to s rozumnými FPS.

Ryzen 5 1600 AF | RX 5500 XT in 2020? Test in 17 games | 1080p

Jestliže vybíráte monitor, mrkněte určitě po 144 Hz, který se bude hodit při hraní kompetitivních her jako je Counter Strike: Global Offensive, Fortnite, PUBG, Call Of Duty: Warzone nebo třeba Overwatch. Výhodou počítače však není jen hraní her. Můžete si na něm upravit fotky ve Photoshopu či sem tam sestříhat nějaké to 4K video z dovolené. Málokdo nemá radost z nového počítače, takže se jedná o naprosto ideální volbu, co se týče tipu na vánoční dárky do 15 000 Kč.

Televize či monitor

V dnešní době spousta lidí konzumuje obsah čistě z mobilních telefonů a to včetně třeba Netflixu. Proč tedy neudělat radost a nekoupit na tyto účely televizi či monitor? K velkému zobrazovadlu lze navíc připojit i ostatní věci jako je například herní konzole, nebo prostředí Samsung DeX, které mají k dispozici dražší Samsung telefony. K němu pak stačí dokoupit klávesnici a myš a rázem máte z telefonu počítač. Monitor však může udělat radost i v případech, kdy dotyčný hraje hry a má pouze 60 Hz monitor. Koupí 144 Hz monitoru mu uděláte jistě obrovskou radost. Za naší redakci bychom z monitorů vypíchnuli 27″ Samsung Odyssey G7, který má dokonce 240 Hz, ale špatný nebude třeba také Dell S2721DGF se 165 Hz frekvencí. Z televizí stojí za zmínku 65″ Samsung UE65TU7172 v případě, že má být televize opravdu velká, nebo 43″ Samsung QE43Q64T, která disponuje QLED panelem.

Mobilní telefon

Za 15 000 Kč dnes seženete telefon v podstatě bez kompromisů. Za zvážení jistě stojí nové Xiaomi Mi 10T či Mi 10T Pro. V úvahu ale připadá třeba také Google Pixel 4a 5G, který je možné si objednat buď z německého Google Storu, nebo i v Česku, ovšem za přirážku. Pokud chcete trochu ušetřit, jistě neuděláte chybu ani s OnePlus Nord nebo třeba LG Velvet a pokud je dotyčný jablíčkář a má iPhone 7 nebo starší, přemýšleli bychom o iPhone 11, který se dá sehnat lehce přes 15 000 Kč, potažmo iPhonu Xr, který je ještě levnější.

Vlajkový tablet

Jestliže má někdo od vás starý tablet a dělá na něm spoustu věcí, co takhle koupit mu nový? Skvělou službu prokáže vlajkový tablet Samsung Galaxy Tab S7, nebo pokud vám nevadí jablko tak iPad Pro, popř. iPad Air 2020. Velký displej, připojitelná klávesnice a dostatek výkonu zajistí rozhodně větší efektivitu, než mobilní telefon či nějaký starší tablet za pár tisíc. Nehledě na to, že k iPadu můžete dokoupit skvělý Apple Pencil, který je do školy na psaní poznámek či na kreslení ideální záležitostí.

SAMSUNG GALAXY TAB S7 [One Month Later]

Máte tipy na jiné vánoční dárky do 8000 Kč?