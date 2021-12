Vánoce jsou za rohem, což znamená že většina z vás má jistě už vánoční dárky dávno nakoupené. Co když ale přijde nečekaná návštěva, nebo jste (stejně jako my) na pár členů rodiny či kamarády zapomněli? Vzhledem k tomu, že jsme se v této situaci sami několikrát ocitli známe hned několik tipů, které s přehledem nahradí fyzický dárek a mnohdy mohou být ještě užitečnější. Pojďme se na tipy tedy společně podívat.

Předplatné

Předplatným nikdy neurazíte. Je třeba si zjistit, jaké služby/hardware daná osoba používá a na základě toho jej vybrat. V případě herní konzole nic nezkazíte předplatným Xbox Game Pass/Playstation Plus. Můžeme se ale bavit o Netflixu, Spotify a dalších službách, které ocení snad každý.

Virtuální měna/kryptoměna

Znáte někoho, kdo rád hraje online hry? Možná byste mu udělali radost virtuální měnou v podobě FIFA Points, V-Bucks a mnoha dalších. Když mu z balíčku padne Cristiano Ronaldo, budete jednoznačně za boha. Pokud chcete být rozumnější, co takhle nějaká kryptoměna nebo NFT? A rovnou s kurzem, který doporučujeme v dalších odstavcích!

Kurz

Investujte do sebe. Myšlenka, která je v dnešní době velice populární a dává velký smysl. Ten, kdo pracuje na home office, stěžuje si na svou práci nebo máte pocit, že by se mohl naučit něčemu novému, co takhle pořídit grafický/programátorský kurz? Je jasné, že se po jednom kurzu nestane mistrem v daném oboru, ale možná v něm najde zalíbení a to je ze všeho nejdůležitější. Mimochodem, pokud byste za kurzy nechtěli utrácet peníze, Vodafone nyní nabízí přes 700 kurzů zdarma.

Poukaz

Pokud jste si z námi výše vybraných tipů nevybrali nebo si nejste jistí, zaručeným dárkem bude poukaz. Kamkoliv. Ať je to nějaké elektro, e-shop s hrami, Google Play poukázka či předplacená karta Sony do obchodu Playstation Store.

Jaké dárky jste letos pořídili?