Na Steam Decku 2 se usilovně pracuje, ale ještě si na něj počkáme. Valve chce doručit pořádný upgrade

Adam Kurfürst Publikováno: 28.4.2026 22:00

Od uvedení původního Steam Decku v únoru 2022 se trh kapesních herních konzolí proměnil k nepoznání. Valve odstartovalo vlnu, na kterou navázali výrobci jako ASUS, Lenovo nebo Ayaneo, a jejich modely dnes v lecčems původní handheld předehnaly. Otázka nového Steam Decku tak visí ve vzduchu už dlouho – a teď konečně přichází alespoň částečná odpověď přímo od Valve. Práce běží, ale datum vydání nečekejte Valve nechce kompromis. Důvodem je hardware Jakého zlepšení se dočkáme? Práce běží, ale datum vydání nečekejte Na Steam Decku 2 se podle programátora a designéra Pierra-Loupa Griffaise z Valve intenzivně pracuje. Vyplývá to z rozhovoru pro server IGN, v němž Griffais uvedl, že vše, co firma momentálně chystá – tedy nový Steam Controller, Steam Machine i Steam Frame – tvoří jakousi přípravu pro budoucí generaci handheldu. „Hodně z toho, co teď děláme, jsou poznatky, které se nakonec promítnou do Steam Decku 2," prohlásil Griffais. Současně ale odmítl uvést jakékoliv konkrétní datum vydání. Vzhledem k tomu, že už v roce 2023 stejný designér tvrdil, že nový Deck je „minimálně pár let vzdálený", a původní model letos slaví čtyři roky od uvedení, čekání se tak protahuje. Valve nechce kompromis. Důvodem je hardware Hlavní brzdou je podle Griffaisových dřívějších vyjádření nedostatek vhodného procesoru. Valve si totiž stojí za tím, že Steam Deck 2 musí být skutečným generačním skokem, ne pouze mírným vylepšením. „Nemáme zájem dostat se do bodu, kdy nabídneme o 20, 30 nebo dokonce 50 % vyšší výkon při stejné výdrži baterie. Chceme něco výrazně markantnějšího," uvedl Griffais loni s tím, že aktuální nabídka čipů na trhu Valve nestačí. Současný Steam Deck pohání na zakázku vyrobený čip AMD s jádry Zen 2 a grafikou RDNA 2, model OLED jen mírně přepracovaná varianta téhož čipu. Server PC Gamer spekuluje, že na vhodný čip si Valve nejspíš počká, dokud AMD nepřejde u svých APU na pokročilejší výrobní proces TSMC N3, případně N2. To by realisticky posouvalo vydání Steam Decku 2 na konec roku 2027 nebo později – jde však pouze o odhad, který Valve nijak nepotvrdilo. Jakého zlepšení se dočkáme? Jednou z oblastí, kde má původní Steam Deck znatelné rezervy, je výdrž baterie. Jakkoliv tedy Valve odmítá pouhé 50% navýšení výkonu, právě v této oblasti by se zlepšení nové generace mohlo nejvíce projevit. Do té doby se ale fanoušci Steam Decku budou muset spokojit se současnou generací, případně sáhnout po konkurenčních handheldech s Windows nebo SteamOS – a doufat, že Valve svůj nárok na „skutečně další generaci" nakonec promění v reálný produkt. Čekáte na Steam Deck 2, nebo už vás přetlačila konkurence? Zdroje: IGN, PC Gamer, Eurogamer