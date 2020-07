Jak při focení a natáčení (u)šetřit místo v mobilu? (návod pro začátečníky)

Vnitřní paměti mobilních telefonů se neustále zvětšují, nicméně přibývají i způsoby, jak je velmi rychle zaplňovat. Když pomineme ukládání hudby či seriálů a filmů, což eliminují služby jako Spotify nebo Netflix, zůstávají ve hře dvě významné příčiny. Tou jednou jsou aplikace, které mohou být poměrně velké i samy o sobě (třeba hry), nebo si do mezipaměti telefonu ukládají hodně dat (třeba sociální sítě). My se dnes ale budeme věnovat úspoře prostoru při činnosti, kterou velká spousta uživatelů provádí i několikrát denně. Řeč je o fotografování a natáčení videí, u čehož se dá úspora místa zařídit celkem snadno.

Důležité je si uvědomit, že když pořizujete fotky a videa mobilem pro jejich následné prohlížení zase jen na displeji telefonu, rozhodně nemusejí být v úplně top kvalitě. Nechat si zapnuté všechny atributy na maximum jen proto, že to mobil umožňuje a je to cool, vás může mrzet právě kvůli rychlosti zabírání místa. Základním variabilním parametrem je v tomto případě rozlišení. Jeho rozumným nastavením při focení či natáčení si můžete zajistit až několikanásobně menší výsledné soubory a na displeji mobilu to při prohlížení asi ani nepoznáte. Ani vaši přátelé na Facebooku, když si budou prohlížet vaše zážitky z dovolené. Sociální sítě navíc navíc provádějí celkem silnou kompresi, takže je opravdu zbytečné do nich “cpát” všechno v nejvyšší kvalitě.

Fotky

Úspora místa při fotografování či natáčení tedy začíná v samotné aplikaci fotoaparátu. Mrkněte do nastavení, jaké hodnoty jsou zde nastaveny. U fotografií, pokud si nelibujete v úpravě profesionálních atributů, by vás mělo zajímat hlavně zmíněné rozlišení. Jestliže bojujete s nedostatkem místa, vyzkoušejte přepínat na nižší hodnoty. Například u telefonu Samsung Galaxy S20 je nejvyšší varianta 64 Mpx vypnutá a je potřeba ji manuálně vybrat. Ne každý mobil to má ale stejně a v některých skutečně můžete automaticky fotit na velmi vysoké rozlišení, aniž byste to věděli a potřebovali. Pro porovnání – naše referenční fotka z Galaxy S20 s rozlišením 64 Mpx má deset megabajtů, stejný snímek pořízený se “základním” rozlišením 12 MPx asi třetinu. Trojnásobný rozdíl. To je celkem hodně, že?

Jak tajně přečíst zprávu, aby to odesílatel neviděl? Je několik způsobů čtení: 4 minuty ( uložit na později ) čtení: 4 min. uloženo uložit na později 4 min. uloženo

Upřesnění Rozlišení fotografie pochopitelně není jediný parametr, který o velikosti souboru rozhoduje. U mobilních telefonů je ale v rámci základního nastavení nejdůležitějším a nejsnadněji dostupným atributem, který má na velikost vliv.

Některé moderní telefony a aplikace pak nabízejí obrazové formáty, které mají na velikost souborů taktéž obrovský vliv. Pokud chcete ušetřit místo, zajímejte se například o technologii HEIF (formát HEIC). Ta byla přímo vyvinuta k tomu, aby si fotky tolik neukrajovaly z úložiště jako u klasického JPG formátu. V případě našeho Galaxy S20 měl referenční JPG snímek 2,3 megabajtu, zatímco HEIC soubor jen 0,92 megabajtu. Nevýhodou pochopitelně je, s tímto úsporným formátem se někdy nedá tak snadno nakládat třeba při sdílení či publikování. Naopak se obloukem vyhněte formátu RAW, který ukládá softwarově neupravené záznamy ze senzoru fotoaparátu a zabírá hodně místa.

Videa

Stejně jako u fotek i tady můžeme začít u rozlišení. V případě videí ale nemá tak dominantní roli u rozhodování o velikost souborů. O pomyslné první místo se dělí se snímkovací frekvencí. Rozlišení určuje počet pixelů v jednom snímku videa, frekvence zase počet snímků v jedné sekundě záznamu. Je tedy asi jasné, že změna jednoho či druhého atributu má velký vliv. Video pořízené s nastavením 720p/30fps je o dost úspornější než stejný záznam v 1080p/60fps. To platí i pro rozdíly mezi 30fps a 60fps. Jde o dvojnásobek snímků a to se projeví ve velikosti videa v úložišti. Při nastavování videa tedy myslete nejen na rozlišení, ale také na snímkovací frekvenci.

Chcete praktické příklady? Minuta 1080p záznamu při 30fps frekvenci zabere cca 700 megabajtů, při 60fps frekvenci je to nepřekvapivě dvojnásobek. U dnes již podprůměrného 720p/30fps je to zhruba 450 megabajtů. U moderního 8K rozlišení je to při 30fps frekvenci asi 8 gigabajtů za minutu. To už je obrovská porce.