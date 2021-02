Oppo Find X3 Pro, obrovský únik informací ukázal parametry vlajkové lodi

V roce 2020 se Oppo Find X2 Pro stal jedním z nejoblíbenějších smartphonů roku. Jedinečný design a vysoká kvalita fotoaparátu telefon výrazně odlišila od ostatních vlajkových lodí. V listopadu loňského roku Oppo potvrdilo, že na sérii Find X2 přímo naváže nový Find X3. Už teď unikly informace o Oppo Find X3 Pro. Mezi klíčové specifikace se řadí čipset Snapdragon 888, displej s obnovovací frekvencí 120 Hz a extrémně výkonný fotoaparát, ohledně kterého je hned několik dohadů. Pojďme se na vše detailně podívat.

Leak říká, že Oppo Find X3 Pro bude kopírovat přední stranu a její rozložení loňského modelu Oppo Find X2 Pro. První rendery ukazují 6,7-palcový displej s obnovovací frekvencí 120 Hz a rozlišením 1440p. Na přední straně nad displejem najdeme jednu selfie kameru v levém horním rohu. Konektor pro sluchátka bude pravděpodobně chybět. Stejně tomu bylo i u Find X2 Pro, nejde tedy o žádné velké překvapení. Co se týče baterie můžeme očekávat 4 500mAh s podporou nabíjení 65 W.

I když unikly informace o Oppo Find X3 Pro téměř ve všech kategoriích parametrů, nikdo si zatím není jistý fotoaparátem. Leak naznačuje, že Oppo Find X3 Pro bude fotit skrze systém čtyř kamer. Je dost možné, že telefon bude obsahovat dva 50MP Sony senzory vyrobené pro standardní a ultraširoké snímky. Navíc by telefon mohl obsahovat 13MP teleobjektiv. No a co výkon?

Je velmi pravděpodobné, že Oppo Find X3 Pro bude pohánět Qualcomm Snapdragon 888. Kromě silného procesoru nabídne telefon 12 GB RAM a 256GB úložiště. Pokud jde o datum vydání, zatím je známý pouze měsíc a to březen. Samotná cena Find X2 Pro byla okolo 1500 $ (cca 32 000 Kč), nynější cena nové vlajkové lodi je zatím záhadou. Poslední informací, kterou leak ohledně Oppo Find X3 Pro odhaduje, paradoxně není o samotném telefonu, ale o příchodu dvou dalších telefonů značky Oppo. Find X3 Neo a Find X3 Lite. Pravděpodobně půjde o slabší verze Pro varianty.

Co z uniklých informací vás zaujalo nejvíce?