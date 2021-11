Uniklé fotky Galaxy S22 Ultra potvrzují největší očekávání

Patříte mezi fanoušky telefonů Samsung Galaxy? A co nejzajímavějšího očekáváte od připravovaného vlajkového modelu S22 Ultra? Troufáme si odhadnout, že s ohledem na situaci kolem série Note a experimenty prováděné v posledním roce by to mohla pravděpodobné být přítomnost elektronického pera S Pen přímo v těle mobilu. Před pár hodinami uniklé fotky tohoto mobilu potvrzují (když je budeme brát za pravé), že se tohoto řešení skutečně dočkáme.

Zveřejněné snímky zachycují nejen displej a také již poměrně známý vzhled zad a seskupení fotoaparátů, ale právě také spodní hranu vyhlíženého Galaxy S22 Ultra. Z fotky je jasně zřetelné, že si zde hoví populární S Pen v samostatném šuplíku.

Fotka přední strany rozptyluje domněnky, že bude mít mobil plochý displej. Pohled na modul s foťáky prozrazuje nový styl jejich “obložení” na zadní straně telefonu a koresponduje s dosavadními spekulacemi o sestavě 108mpx hlavní + 12mpx ultraširoký + 10mpx telefoto (3x optický zoom) + 10mpx telefoto (10x optický zoom). Ano, jde o stejnou formaci jako u současného Galaxy S21 Ultra.

Jak moc vám u mobilu vyhovuje práce s perem?

Zdroj: FPT