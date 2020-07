Unikají oficiální rendery Pixelu 4a. Jak telefon vypadá?

Společnost Google omylem na kanadské verzi svého Google Storu zveřejnila podobu svého nadcházejícího telefonu. Měl se zde nacházet obrázek k Nest WiFi, ovšem místo něj se někomu podařilo něco jiného. Unikají tak oficiální rendery Pixelu 4a, který by měl být odhalen dle dalších indicií již velice brzy.

Podobu Pixelu 4a známe již několik týdnů, ale je uklidňující mít vše podložené. Nalezneme zde tedy displej s průstřelem, kde se nachází jedna selfie kamerka. Na zadní straně se bude vyskytovat pouze jeden fotoaparát s LED bleskem a kapacitní čtečka otisků prstů. Nebude chybět ani konektor na sluchátka, stejně jako v předchozí generaci. Máme zde zajímavost v podobě data na displeji a to 12. května. To potvrzuje, že Google původně plánoval telefon odhalit na své I / O konferenci.

Google Pixel 4a získal v několika posledních týdnech nejrůznější certifikace, což by mohlo znamenat jeho brzký příchod. Někteří spekulanti však hovoří o tom, že bude telefon představen až v říjnu, což by podle našeho názoru nedávalo vůbec žádný smysl. O pár týdnů později by se totiž dostal na trh Google Pixel 5 a tím pádem by zlevnila čtvrtá generace, která by dávala větší smysl, než právě 4a.

Co říkáte na oficiální rendery Pixelu 4a?

