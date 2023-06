Unihertz představilo unikátní mobil s obří baterií a laserovým projektorem

Neurazí ale ani soustavou fotoaparátů

Ve výbavě nechybí extra výkonná svítilna

Není to tak dávno, co společnost Unihertz představila model Luna, který jako by z oka vypadl Nothing Phonu. Včera ale ukázal něco o poznání zajímavějšího. Model Unihertz Tank 2 totiž zaujme nejen naprosto absurdní 15 500mAh baterií, ale třeba také laserovým projektorem. Můžeme se tak vrátit zpět v čase do dob Galaxy Beamu od Samsungu a promítat si cokoliv kdekoliv.

Pojďme si nejprve projet základní specifikace. Pod kapotou modelu Unihertz Tank 2 nalezneme čipset MediaTek Helio G99 v kombinaci s 12 GB RAM, na přední straně pak 6,81palcový IPS displej s rozlišením 2340 x 1080 pixelů a 90Hz obnovovací frekvencí. Zajímavé to začíná být u foťáků. Hlavní 108Mpx snímač doplňuje 16Mpx ultraširoký senzor a také 64Mpx kamera s nočním viděním. Samozřejmě můžeme počítat také s certifikacemi IP68 a MIL-STD-810H. O zabezpečení se stará boční čtečka otisků prstů.

Můžeme pomalu přejít k výdrži, tu totiž obstarává obrovská 15 500mAh baterie s podporou 66W nabíjení, což je sice na papíře docela dobrá hodnota, ale v praxi budete nabíjet telefon několik hodin, právě kvůli té kapacitě. Na druhou stranu by vám měl na jedno nabití vydržet několik dní, firma hovořila i o týdnech nenáročného používání. Minimálně týden by měl ale zvládnout s prstem v nose.

Druhou zajímavostí je pak laserový projektor s jasem až 40 lumenů a maximálním rozlišením 1280 x 720 pixelů, doplňuje jej také výkonná LED svítilna (až 1 200 lumenů), která může být vhodná třeba na nějaké to letní kempování. Systémem je Android 13, za zmínku stojí také přítomnost slotu na microSD karty či audio jack.

Kvůli všem možným technologiím a hlavně té velké baterii váží telefon přes půl kilogramu, přesně 530 gramů. To je dost vysoká hodnota, na kterou nedosahují ani některé tablety. Telefon je pochopitelně určen pro poměrně úzkou cílovku, v každém případě jde o nevšední a dost zajímavý kus hardwaru. Předobjednat jej můžete na Aliexpressu za cenu 10 800 korun.

