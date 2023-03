Unihertz Luna kopíruje Nohing Phone i iPhone a stojí zlomek

Loňská novinka jménem Nothing Phone (1) od poměrně mladé společnosti, jejímž šéfem je spoluzakladatel a bývalý šéf OnePlus Carl Pei, je jistě velmi zajímavý telefon. Tato prvotina sice nakonec úplně neoslnila v otázce hardwarových parametrů nebo cenové politiky, nicméně po stránce designu se rozhodně vydala zajímavým a inspirativním směrem. Vzhled telefonu byl impulsem například pro značku Unihertz, která v podstatě vytvořila vlastní kopii a pojmenovala ji Luna.

Novinka vlastně po stránce designu kopíruje hned dva ikonické telefony. Kromě Nothing Phone (1) je to evidentně také iPhone. Unihertz Luna tak má zaoblený hliníkový rámeček s plochami po stranách, trojúhelníkové uspořádání fotoaparátů na výrazném obdélníkovém panelu a v neposlední řadě také osvětlení v podobě malých LED segmentů. Ty mohou svítit a blikat různými barvami, které si uživatel nastaví jako notifikace pro různé situace. Rozhodně to nevypadá špatně. K zahození nakonec nejsou ani parametry této celkem levné novinky s Androidem 12.

Displej má úhlopříčku 6,81 palce a rozlišení 2 340 x 1 080 px, paměťová kombinace je 8/256 GB, baterie disponuje kapacitou 5 000 mAh a o chod se stará čipset MediaTek Helio G99. Focení obstarávají snímače ve složení 108MPx hlavní, 20MPx noční, 2MPx makro a 32MPx přední. U konektivity nechybí Bluetooth 5.3, NFC či duální Wi-Fi a dualSIM, nicméně telefon zvládá pouze 4G sítě. Dále na mobilu najdeme jack, IR port i čtečku otisků. Unihertz Luna se bude na oficiálním webu prodávat od dubna za cenu 300 dolarů (asi 6 700 Kč).

