Varování analytiků: Umělá inteligence může spasit sever Evropy, na jihu destabilizuje trh práce

Využití umělé inteligence je různorodé. Někdo ji používá, aby za něj psala domácí úkoly. Další si z ní udělali osobního terapeuta. Ale možnosti jsou daleko širší. Z nedávné analýzy nizozemské banky ING plyne, že různorodé AI nástroje by v budoucnu mohly zvýšit produktivitu zaměstnanců a tím podpořit trh práce.

Ekonomové přitom neřeší to, že nám AI sebere práci. Naopak naznačují, že by běžným zaměstnancům mohla být k ruce a dělat za ně rutinní a jednoduché činnosti. Díky tomu by se zvládali soustředit na náročnější úkoly a byli by ve finále produktivnější. Což je asi sen každého zaměstnavatele.

Produktivita klesá, populace stárne

Důvodem, proč bude AI v budoucnu možná hodně využívaná, je stárnutí populace v Evropě. Zároveň ekonomové ve své analýze uvádějí, že od roku 2022 se produktivita v EU snížila o 1,6 %. Zavádění AI nástrojů by tento pokles mohlo zastavit a pomoci Evropě zase růst.

Jenže umělá inteligence se v tomto případě může stát dvojsečnou zbraní. Jak asi sami tušíte, vypomáhat si s ní mohou především lidé pracující s počítači. Zedníkům, číšníkům, zemědělcům nebo elektrikářům příliš nápomocná nebude. A právě tady se skrývá velké riziko.

Analytici ING došli k závěru, že nejvíc výhod mohou díky častému využívání AI získat státy na severu eurozóny. V nich žije velké procento lidí, kteří dokážou AI využívat ve svůj prospěch a ke zlepšení svých pracovních výsledků. Naopak jih Evropy stále hodně spoléhá na manuální práci, v níž AI ještě příliš nápomocná být nedokáže. Takže rozdíly mezi severem a jihem EU by se kvůli tomu v budoucnu mohly z ekonomického hlediska výrazně zvětšit. Což by vzhledem ke svazku eurozóny nebylo ideální.

Nejde přitom pouze o planá varování. Ekonomové přímo upozorňují, že snaha o celoplošné a nadměrné zavádění umělé inteligence v jižní Evropě by tamní trh práce mohla doslova destabilizovat.

Zdroj: ING, CNBC