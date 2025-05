Umělá inteligence moderovala pořad v rádiu – lidé to nepoznali

Na australské stanici CADA už několik měsíců běží pořad „Workdays with Thy“ – čtyřhodinový mix hip hopu, R&B a popu. Moderátorka Thy je ale ve skutečnosti hlasová imitace generovaná umělou inteligencí, založená na zaměstnankyni z finančního oddělení. Posluchači celou dobu žili v domnění, že slyší skutečného člověka, a přitom šlo o hlas vytvořený známým nástrojem ElevenLabs.

Na celé věci je ostatně nejzajímavější, a možná mírně kontroverzní, jeden důležitý detail. Ani na webu, ani v éteru se nikde neuvádí, že jde o AI. Pořad přitom podle dostupných dat zasahuje minimálně 72 tisíc lidí.

Ať už šlo o pokus usnadnit si práci nebo jen odvážný experiment, posluchači stanici CADA příliš nechválili. Ozvala se například i viceprezidentka Australské asociace dabérů, a upozornila, že takové jednání narušuje důvěru posluchačů, kteří by měli mít právo vědět, zda komunikují s člověkem nebo strojem.

Jak často projde umělá inteligence pod radarem lidského rozlišování?

Stanice CADA samozřejmě není první ani poslední. S AI moderátory experimentovaly i stanice v USA a Evropě. Některé experimenty skončily fiaskem – například v Polsku, kde nahrazení živých redaktorů vyvolalo silnou vlnu odporu.

Za zmínku by stál i nedávný turingův test, který prokázal, že některé modely umělé inteligence umí být více než přesvědčivé, a lidem se stále hůř hledá rozdíl mezi lidskou bytostí a AI.

Otázka do budoucna je každopádně jasná: Kde by měla rádia (a nejen ta) stanovit jasné hranice mezi lidským hlasem a umělou inteligencí? Pokud do obdobných případů časem nezasáhne regulace, je pravděpodobné, že se s pokusy o integraci umělé inteligence do tvorby obsahu budeme setkávat stále častěji.

Co vy na to? Věříte si, že byste rozeznali hlas AI?

Zdroj: The Verge