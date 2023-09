10 AI technologií, které ovlivnily herní průmysl

Umělá inteligence je součástí videoher již od 50. letech minulého století

Technologie dokáže generovat světy, ale i vytvářet interakci s hráčem

Je využita k monitorování sítí a detekci neobvyklých aktivit, které naznačují hacking

Umělá inteligence má v dnešní době stále větší vliv na mnoho oblastí, a herní průmysl není výjimkou. Zatímco byla v hrách využívána již od padesátých let minulého století, její role se v nedávné době výrazně změnila. Díky pokroku strojového učení je připravena na revoluci ve světě videoher. Podíváme se na 10 nejdůležitějších technologií, ve kterých AI hraje důležitou roli.

1. Inteligentní spoluhráči a protivníci

Jedním z klíčových prvků je neustálé zdokonalování inteligence protivníků a spoluhráčů. Dokáže reagovat na tahy a strategie hráče, což vede k bohatším a více dynamickým herním situacím. Jedním příkladem je Alien: Isolation a nepřátelský mimozemšťan. Xenomorph není statický nepřítel s pevně daným vzorcem chování ale je vybaven sofistikovanou AI, která mu umožňuje reagovat na hráčovu taktiku a strategii.

2. Testování her

Umělá inteligence hraje klíčovou roli také při testování her, pomáhá vývojářům identifikovat a řešit aspekty kvality či stability her. Automatizované testovací nástroje umožňují rychlejší a konzistentnější testování opakujících se scénářů, což zahrnuje detekci chyb, problémů s grafikou, optimalizaci výkonu a testování v samotné hře. Tímto způsobem mohou vývojáři urychlit proces vývoje her a zajistit, že hry jsou kvalitní a stabilní ještě před udáním do oběhu.

3. Personalizace

Díky personalizaci mohou technologie analyzovat chování hráčů a přizpůsobovat se jim. Každý hráč může mít odlišný zážitek z úplně stejné hry. AI se postará o to, aby nabídla to, co konkrétní hráč preferuje a zvýší její hratelnost a zapojení. Ve hře The Witcher 3: Wild Hunt hraje umělá inteligence klíčovou roli v analýze chování hráčů a přizpůsobování se jim. Ve hře se zaměřuje na hlubší aspekty, jako je přizpůsobení příběhu a dialogů na základě předchozích hráčových akcí.

Vyzkoušejte zdarma: Skvělá AI aplikace Microsoft Designer je na Androidu čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

4. Realistické pohyby a animace

Využití AI není omezeno pouze na inteligenci postav. Používá se také k vytváření realistických pohybů postav a animací, přidává do her více realismu a vizuálního lákadla. “Red Dead Redemption 2” je dokonalým příkladem toho, jak tato technologie může posunout hranice. Tato akční hra odehrávající se na divokém západě nabízí hráčům ohromující vizuální zážitek a neuvěřitelně detailní svět. Například, když hráčova postava zmokne, oblečení je mokré a těžší, což ovlivňuje způsob, jakým se pohybuje.

RDR2 has the most advanced AI

5. Bojová umělá inteligence (AI ve válce)

Některé hry, zejména vojenské simulátory a strategické, využívají umělou inteligenci k modelování vojenských taktik a chování nepřátel. To hráčům umožňuje lépe porozumět složitým vojenským situacím a zlepšit strategické dovednosti. Simulátor “ARMA 3” je výtečným příkladem, realistická vojenská simulace nabízí hráčům možnost vstoupit do světa moderního bojiště a zažít realistické vojenské operace. V této hře má klíčovou roli při modelování taktik, chování nepřátel, jsou schopny spolupracovat, reagovat na akce a přijímat strategická rozhodnutí.

Arma 3: AI CQB is Art

6. Virtuální asistenti

V některých hrách můžete mít virtuálního společníka, který je vám nápomocen v průběhu hry. BioShock Infinite představuje fascinující příklad využití virtuálního asistenta řízeného umělou inteligencí. Postava Elizabeth, která vás bude doprovázet, není jen pasivním prvkem ve vašem dobrodružství ale dopomáhá s plněním úkolů a řešením hádanek a přispívá tím samozřejmě k bohatosti příběhu a atmosféře.

7. Prediktivní analýza

Prediktivní analýza je v oblasti videoher stále důležitějším prvkem. Vývojáři se mohou opírat o umělou inteligenci, aby detailně analyzovali data a odhadli, jak budou uživatelé hrát v budoucnu. Jako vynikající příklad lze uvést hru League of Legends (LoL), kde tým vývojářů aktivně využívá AI ke sledování hráčských dat a jejich chování v reálném čase. Díky tomuto přístupu získávají cenné informace o rozmanitých herních stylech a strategiích, které hráči uplatňují. Vývojáři mohou na základě těchto dat upravit herní mechaniky, mapy a pravidla, aby lépe reflektovaly aktuální preference a trendy.

LeagueAI: An AI Playing League of Legends using Deep Learning

8. Hlasoví asistenti

Hlasoví asistenti v herním průmyslu představují další zajímavý doplněk. Jedním z příkladů, kde se tato technologie zdařile využila, je Tom Clancy’s The Division 2. Hráči mohou například využívat hlasové asistenty k rychlému vyvolání mapy, zobrazení aktuálních úkolů, nebo dokonce k zadávání pokynů spoluhráčům během týmového hraní. S postupujícím vývojem hlasových asistentů se očekává, že interaktivní možnost se stane běžnější a bude implementována do širšího spektra her.

9. Procedurální generování

Při generování procedurálního obsahu funguje hra na základě algoritmů a pravidel, která jsou definována v herním enginu. Základem je vytvoření šablony, která obsahuje různé varianty objektů, terénů, nepřátel, a dalšího obsahu. Tyto šablony jsou následně kombinovány a upravovány na základě různých faktorů, jako je hráčova pozice, obtížnost nebo aktuální herní situace. Příkladem využití technologie může být No Man’s Sky, vesmírná simulace známá právě díky svému ohromujícímu procedurálně generovanému vesmíru. Tímto způsobem se snižují náklady a čas potřebný pro vývoj her, a současně nabízí neustále se měnící a nové herní zážitky.

TOP 5 nejlépe hodnocených Netflix seriálů všech dob. Hned tři mají přes 90 % čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

No Man’s Sky: Singularity – Official Trailer

10. Rozpoznávání vzorců

Poslední vybranou funkcí, a také tou nejvíce zpochybňovanou ve všech směrech, je rozpoznávání vzorců chování hráčů, odhalování potenciálního podvádění a hackingu. Tuto schopnost můžeme vidět v akci nejen v populární hře Overwatch. Pečlivě analyzuje chování hráčů během hry, je schopna identifikovat jakékoli nápadné vzory nebo neobvyklé aktivity, které by mohly naznačovat nečestné praktiky. Díky tomu jsou schopny aktivně bojovat proti potenciálním problémům a zajistit, že herní prostředí zůstane férové a zábavné.

Overwatch Cinematic Trailer

Budoucnost herního průmyslu

S rostoucím vývojem umělé inteligence se očekává, že herní průmysl bude pokračovat v transformaci. Bude hrát klíčovou roli při vytváření ještě více pohlcujících, realističtějších a osobnějších herních zážitků. Hry budou schopny lépe rozpoznávat a reagovat na emoce a preference. Tvůrci her budou schopni vytvářet obsah rychleji a efektivněji, což může znamenat kratší vývojové cykly a více obsahu. I přes některé etické a tvůrčí otázky je zřejmé, že tato technologie dramaticky ovlivní herní průmysl. Změny budou mít výrazný dopad na způsob, jakým se hry budou vyvíjet, jak se budou hrát a jak je budeme prožívat. Herní vývojáři se s vývojem bojí o své pracovní pozice, pro jiné je to motivací překonat strojové učení a tvořit ještě originálnější kousky.

Kam myslíte, že se herní průmysl posune v následujících letech?

Zdroj: Gamerant