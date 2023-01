Ultralevný Samsung s 8 GB RAM dorazí již brzy, kde je háček?

Smartphony z dílny Samsungu se vyznačují všeličím, jen obvykle ne vysokým výkonem za nízkou cenu. Jak však odhalil teaser na představení zbrusu nového chytrého telefonu Samsung Galaxy F04, to se minimálně v oblasti velikosti operační paměti změní. Chystat se totiž má nový, ultralevný Samsung s 8 GB RAM.

Samsung Galaxy F04 se chystá na představení

Jak prozradil teaser indického Flipkartu, chystá se představení smartphonu Samsung Galaxy F04, který by měl na indický trh vstoupit za cenu 7 xxx INR. I v případě, že konkrétní částka bude nejvyšší možná, tedy 7 999 INR, bavíme se v přepočtu o přibližně 2 200 Kč bez DPH. Jak ale zmiňujeme již v úvodu, cena není to jediné, co bude na novince zajímavé. Galaxy F04 by totiž měl být první ultralevný Samsung s 8 GB RAM. To je u takto levného smartphonu opravdu nevídané, obzvlášť když se jedná o produkt z dílny renomovaného výrobce. I proto ale máme trochu obavy, že tato informace zní až příliš dobře, než aby byla pravdou – byť se jí výrobce chlubí přímo na obrázku majícím nalákat na představení novinky.

Uvidíme tedy, zda se skutečně stane tato hodnota realitou, nebo se jedná jen o marketingovou vějičku a my se ve finále dočkáme něčeho jako “3GB RAM + 5 GB virtuální RAM”. Například o něco dražší Galaxy A13 nabídne kombinaci 4GB RAM a až 4 GB RAM Plus (jak se u Samsungu virtuální RAM nazývá). Netřeba pak dodávat, že podobné řešení se s klasickými 8 GB RAM nemůže měřit. Více informací zatím o novince nemáme, nicméně je poměrně pravděpodobné, že bude vycházet z modelů Galaxy A04 nebo A04e. Uvidíme, zda nabídne také Mediatek Helio P35, HD+ IPS displej, 5 000mAh baterii nebo 50MPx primární fotoaparát. Konkrétní datum představení zatím není známo, pravděpodobně k němu však dojde již brzy.

Co říkáte na ultralevný Samsung s 8 GB RAM? Nabídne podle vás o klasickou operační paměť nebo softwarovou berličku?

Zdroj: GSMArena.com