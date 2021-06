Google si nedávno znepřátelil část svých fanoušků tím, že ukončil neomezené úložiště ve službě fotky Google, nicméně i tak zůstala uživatelská základna stále silná. Pokud stále Fotky Google používáte, jistě oceníte tento návod, který vám uspoří kýžené místo a usnadní práci při synchronizaci fotek. Způsoby, jak uložit fotky z Gmailu do Fotek Google jsou v podstatě dva, jeden jednodušší než ten druhý.

Jak na uložení fotek z Gmailu přímo do služby Fotky Google

Otevřete si v prohlížeči vaši Gmail emailovou schránku a otevřete email s fotografií v příloze Najeďte na fotku myší a klikněte na ikonu Uložit do Fotek, nachází se úplně vpravo, v dolním rohu Potvrďte oznámení o uložení do služby Fotky Google

Co když vám přijde v jednom emailu velké množství fotek? Jak poznáte, kterou už jste uložili a kterou ne? Pokud ukážete myší na již uloženou fotografii, uvidíte, že u ikony v pravém dolním rohu se objevila fajfka. Pozor, pokud však daný email zavřete a znovu otevřete, fajfka zmizí.

Druhou možností pak je danou fotku otevřít poklepáním na ni, kliknout v pravém horním rohu na tři tečky a zde vybrat možnost Uložit do Fotek. Úspěšné uložení snímku se potvrdí v levém dolním rohu větou “Příloha byla přidána do Fotek Googlu“. Také pokud znovu kliknete na tři tečky v pravém horním rohu, uvidíte místo “Uložit do Fotek”, “Uloženo do Fotek“.

Novinka prozatím není k dispozici v aplikaci pro mobilní telefony, nicméně tam je postup jednoduchý už nyní. Stačí, aby byla zapnutá synchronizace galerie telefonu s aplikací Fotky Google a pak jen stáhnout fotku z emailu do zařízení. Ta se pak do Fotek automaticky nahraje. Menší nevýhodou postupů v tomto návodu by mohlo být, že funkce přímého uložení do Fotek Google funguje pouze se snímky ve formátu JPEG.

Kterou aplikaci používáte pro synchronizaci fotek?

