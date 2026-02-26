Alza zlevnila odolný tablet Ulefone Armor Pad 5 Pro s gigantickou baterií. Na zádech má silné LED osvětlení Hlavní stránka Zprávičky Ulefone Armor Pad 5 Pro je odolný 11" tablet s gigantickou baterií 24 200 mAh a vestavěným LED osvětlením S kódem ALZADNY15 stojí 11 049 Kč místo 12 999 Kč (sleva téměř 2 000 Kč) Splňuje normy IP68/IP69K a MIL-STD-810H – přežije vodu, prach, pády i extrémní teploty Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.2.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Běžné tablety se hodí do obývacího pokoje, ale ne na stavbu nebo do terénu. Ulefone Armor Pad 5 Pro aktuálně pořídíte za 11 049 Kč se slevovým kódem ALZADNY15 – a dostanete tablet, který vydrží pád, ponoření do vody i několikadenní směnu bez nabíječky. Za podobnou cenu sice koupíte tablet s vyšším výkonem, ale ne takový, který přežije podmínky, kde by běžná elektronika skončila. Pokud si chcete ověřit aktuální dostupnost, najdete vše přímo v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud pracujete v terénu, na stavbě nebo potřebujete tablet pro outdoor aktivity s extrémní výdrží.⚠️ Zvažte, pokud hledáte primárně výkon – za stejnou cenu existují tablety s lepším čipsetem pro běžné použití.💡 Za 11 049 Kč dostanete 24 200mAh baterii, 120W nabíjení, vestavěné LED světlo, noční vidění a vojenskou odolnost – to je unikátní kombinace na českém trhu. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Baterie na několik dní: 24 200 mAh Hlavní předností tohoto tabletu od Ulefone je dvoučlánková baterie o kapacitě 24 200 mAh (ekvivalent 12 100 mAh / 7,74 V). Pro srovnání – běžné tablety mají kolem 7 000–8 000 mAh. Výrobce uvádí až 68 hodin navigace, 50 hodin hraní, 108 hodin přehrávání videa nebo až 2 180 hodin v pohotovostním režimu. V praxi to znamená klidně několikadenní práci v terénu bez hledání zásuvky. Navzdory obrovské kapacitě se tablet nabíjí překvapivě rychle díky 120W kabelovému nabíjení. Podle výrobce zvládne doplnit 20 % kapacity za 10 minut, 70 % za 30 minut a plné nabití trvá asi 55 minut. Tablet navíc podporuje reverzní 10W nabíjení – můžete z něj nabít telefon, GPS nebo kameru, když jim dochází energie. Vestavěné LED osvětlení: světlo a výstražné signály Na horní části tabletu najdete dvojici výkonných LED světel s celkem 377 LED diodami na každé straně, které produkují až 1 000 lumenů. Fungují jako plnohodnotná pracovní svítilna s možností přepínání mezi teplým a studeným světlem. Podporují několik režimů – silné světlo, slabé světlo, SOS a stroboskop. Díky nastavitelnému sklonu v rozsahu přibližně 180° si paprsek nasměrujete přesně tam, kde potřebujete. Kromě pracovního osvětlení má tablet i dvojici výstražných LED světel s 64 diodami, které svítí červeně, modře nebo kombinovaně. Hodí se pro signalizaci na stavbě, označení místa nehody nebo v nouzi. Tablet tak plní i bezpečnostní funkci, která dokáže zvýšit viditelnost v kritických situacích. KOUPIT ODOLNÝ TABLET V AKCI Odolnost: IP68/IP69K a vojenská norma MIL-STD-810H Armor Pad 5 Pro splňuje standardy IP68 a IP69K – v praxi to znamená odolnost vůči ponoření do vody (1,5 metru po dobu 30 minut), prachu a blátu. Vojenská norma MIL-STD-810H zaručuje odolnost vůči pádům, otřesům, vibracím a extrémním teplotám. Displej chrání tvrzené sklo Corning Gorilla Glass 3. Tablet je navržen pro práci v rukavicích – dotykový displej na ně reaguje. Na zadní straně se nachází kovový držák, který slouží jako rukojeť pro pohodlné držení i jako výklopný stojánek. Pro profesionální použití je k dispozici konektor uSmart pro připojení endoskopů, mikroskopů a dalšího příslušenství pro inspekce. Displej, výkon a konektivita 11″ IPS displej s rozlišením Full HD+ (1920 × 1200) a 90Hz obnovovací frekvencí nabízí dostatek prostoru pro mapy, plánky nebo dokumenty. Poměr stran 16:10 se hodí jak pro práci, tak pro sledování videí. O výkon se stará čipset MediaTek Dimensity 7400X (4nm, 8 jader, až 2,6 GHz) s podporou 5G. Výrobce uvádí AnTuTu skóre přes 900 000 bodů. Konfigurace 12 GB RAM (s možností rozšíření o 20 GB virtuální paměti) a 512 GB úložiště (rozšiřitelné microSD až na 2 TB) poskytuje dostatek prostoru pro offline mapy, projekty a dokumentaci. Tablet podporuje 5G Dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth a přesnou satelitní navigaci GPS. Systém Android 15 běží v čisté podobě bez zbytečných předinstalovaných aplikací. Kamery včetně infračerveného nočního vidění Zadní 64Mpx fotoaparát (Sony IMX682) pořídí kvalitní snímky pro pracovní dokumentaci, focení štítků nebo stavebních postupů. Součástí je i 64Mpx infračervená kamera s IR přísvitem pro noční vidění – pořizuje čitelné černobílé snímky i v téměř úplné tmě. Přední 32Mpx kamera zajistí ostré videohovory a online meetingy. PODÍVAT SE NA DETAIL PRODUKTU Co říkají uživatelé a pro koho to není Na Alze má tablet zatím hodnocení 5,0 z 5 (1 hodnocení) a 100 % zákazníků doporučuje. Prodalo se už přes 20 kusů. Jde o relativně nový model, takže recenzí je zatím málo – ale značka Ulefone má v kategorii odolných zařízení dlouholetou tradici. Je fér říct, že za 11 049 Kč byste mohli pořídit běžný tablet s výkonnějším čipsetem a lepším displejem pro konzumaci obsahu. Armor Pad 5 Pro není určený pro ty, kdo hledají primárně výkon pro hry nebo multimédia. Platíte za odolnost, baterii a specializované funkce – LED osvětlení, noční vidění, vojenskou certifikaci. Pokud pracujete v kanceláři a tablet používáte na Netflix, tohle není tablet pro vás. Další tablety a příslušenství ve slevě najdete v aktuálních Alza Dnech. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud pracujete na stavbě, v terénu, v servisu nebo při outdoor aktivitách a potřebujete tablet, který přežije náročné podmínky a vydrží několik dní bez nabíječky, tahle sleva je rozhodně zajímavá. Za 11 049 Kč dostanete 24 200mAh baterii, 120W nabíjení, vestavěné LED světlo, infračervené noční vidění a vojenskou odolnost. Naopak pokud hledáte tablet primárně na hry, filmy nebo běžnou domácí práci, vyplatí se zvážit běžné modely s lepším poměrem cena/výkon. Hledáte jiný tablet nebo příslušenství? Nedávno jsme psali o těchto akcích 👇 Nejlepší tablet s Androidem do 15 tisíc? OnePlus Pad 3 má špičkový obraz, zvuk i výkon a nyní zlevnil Alza zlevnila skvělou 25 000mAh powerbanku pod 1 200 Kč. Má výborné hodnocení a nabije vám i notebook Voděodolný reproduktor za 562 Kč. Tenhle z Alzy je skvělý na cesty a vydrží až 8 hodin VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY15 Používáte tablet v práci nebo v terénu? Nebo ho máte jen na domácí zábavu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi