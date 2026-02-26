TOPlist

Alza zlevnila odolný tablet Ulefone Armor Pad 5 Pro s gigantickou baterií. Na zádech má silné LED osvětlení

  • Ulefone Armor Pad 5 Pro je odolný 11" tablet s gigantickou baterií 24 200 mAh a vestavěným LED osvětlením
  • S kódem ALZADNY15 stojí 11 049 Kč místo 12 999 Kč (sleva téměř 2 000 Kč)
  • Splňuje normy IP68/IP69K a MIL-STD-810H – přežije vodu, prach, pády i extrémní teploty

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
26.2.2026 08:00
Ikona komentáře 0
UleFone Armor Pad 5 Pro na pozadi s piskem

Běžné tablety se hodí do obývacího pokoje, ale ne na stavbu nebo do terénu. Ulefone Armor Pad 5 Pro aktuálně pořídíte za 11 049 Kč se slevovým kódem ALZADNY15 – a dostanete tablet, který vydrží pád, ponoření do vody i několikadenní směnu bez nabíječky. Za podobnou cenu sice koupíte tablet s vyšším výkonem, ale ne takový, který přežije podmínky, kde by běžná elektronika skončila. Pokud si chcete ověřit aktuální dostupnost, najdete vše přímo v detailu produktu na Alze.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud pracujete v terénu, na stavbě nebo potřebujete tablet pro outdoor aktivity s extrémní výdrží.
⚠️ Zvažte, pokud hledáte primárně výkon – za stejnou cenu existují tablety s lepším čipsetem pro běžné použití.
💡 Za 11 049 Kč dostanete 24 200mAh baterii, 120W nabíjení, vestavěné LED světlo, noční vidění a vojenskou odolnost – to je unikátní kombinace na českém trhu.

ZOBRAZIT CENU NA ALZE

Baterie na několik dní: 24 200 mAh

Hlavní předností tohoto tabletu od Ulefone je dvoučlánková baterie o kapacitě 24 200 mAh (ekvivalent 12 100 mAh / 7,74 V). Pro srovnání – běžné tablety mají kolem 7 000–8 000 mAh. Výrobce uvádí až 68 hodin navigace, 50 hodin hraní, 108 hodin přehrávání videa nebo až 2 180 hodin v pohotovostním režimu. V praxi to znamená klidně několikadenní práci v terénu bez hledání zásuvky.

UleFone Armor Pad 5 Pro render predni a zadni strana

Navzdory obrovské kapacitě se tablet nabíjí překvapivě rychle díky 120W kabelovému nabíjení. Podle výrobce zvládne doplnit 20 % kapacity za 10 minut, 70 % za 30 minut a plné nabití trvá asi 55 minut. Tablet navíc podporuje reverzní 10W nabíjení – můžete z něj nabít telefon, GPS nebo kameru, když jim dochází energie.

Vestavěné LED osvětlení: světlo a výstražné signály

Na horní části tabletu najdete dvojici výkonných LED světel s celkem 377 LED diodami na každé straně, které produkují až 1 000 lumenů. Fungují jako plnohodnotná pracovní svítilna s možností přepínání mezi teplým a studeným světlem. Podporují několik režimů – silné světlo, slabé světlo, SOS a stroboskop. Díky nastavitelnému sklonu v rozsahu přibližně 180° si paprsek nasměrujete přesně tam, kde potřebujete.

Kromě pracovního osvětlení má tablet i dvojici výstražných LED světel s 64 diodami, které svítí červeně, modře nebo kombinovaně. Hodí se pro signalizaci na stavbě, označení místa nehody nebo v nouzi. Tablet tak plní i bezpečnostní funkci, která dokáže zvýšit viditelnost v kritických situacích.

KOUPIT ODOLNÝ TABLET V AKCI

Odolnost: IP68/IP69K a vojenská norma MIL-STD-810H

Armor Pad 5 Pro splňuje standardy IP68 a IP69K – v praxi to znamená odolnost vůči ponoření do vody (1,5 metru po dobu 30 minut), prachu a blátu. Vojenská norma MIL-STD-810H zaručuje odolnost vůči pádům, otřesům, vibracím a extrémním teplotám. Displej chrání tvrzené sklo Corning Gorilla Glass 3. Tablet je navržen pro práci v rukavicích – dotykový displej na ně reaguje.

UleFone Armor Pad 5 Pro render displej a zada

Na zadní straně se nachází kovový držák, který slouží jako rukojeť pro pohodlné držení i jako výklopný stojánek. Pro profesionální použití je k dispozici konektor uSmart pro připojení endoskopů, mikroskopů a dalšího příslušenství pro inspekce.

Displej, výkon a konektivita

11″ IPS displej s rozlišením Full HD+ (1920 × 1200) a 90Hz obnovovací frekvencí nabízí dostatek prostoru pro mapy, plánky nebo dokumenty. Poměr stran 16:10 se hodí jak pro práci, tak pro sledování videí. O výkon se stará čipset MediaTek Dimensity 7400X (4nm, 8 jader, až 2,6 GHz) s podporou 5G. Výrobce uvádí AnTuTu skóre přes 900 000 bodů.

Konfigurace 12 GB RAM (s možností rozšíření o 20 GB virtuální paměti) a 512 GB úložiště (rozšiřitelné microSD až na 2 TB) poskytuje dostatek prostoru pro offline mapy, projekty a dokumentaci. Tablet podporuje 5G Dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth a přesnou satelitní navigaci GPS. Systém Android 15 běží v čisté podobě bez zbytečných předinstalovaných aplikací.

Kamery včetně infračerveného nočního vidění

Zadní 64Mpx fotoaparát (Sony IMX682) pořídí kvalitní snímky pro pracovní dokumentaci, focení štítků nebo stavebních postupů. Součástí je i 64Mpx infračervená kamera s IR přísvitem pro noční vidění – pořizuje čitelné černobílé snímky i v téměř úplné tmě. Přední 32Mpx kamera zajistí ostré videohovory a online meetingy.

PODÍVAT SE NA DETAIL PRODUKTU

Co říkají uživatelé a pro koho to není

Na Alze má tablet zatím hodnocení 5,0 z 5 (1 hodnocení) a 100 % zákazníků doporučuje. Prodalo se už přes 20 kusů. Jde o relativně nový model, takže recenzí je zatím málo – ale značka Ulefone má v kategorii odolných zařízení dlouholetou tradici.

Je fér říct, že za 11 049 Kč byste mohli pořídit běžný tablet s výkonnějším čipsetem a lepším displejem pro konzumaci obsahu. Armor Pad 5 Pro není určený pro ty, kdo hledají primárně výkon pro hry nebo multimédia. Platíte za odolnost, baterii a specializované funkce – LED osvětlení, noční vidění, vojenskou certifikaci. Pokud pracujete v kanceláři a tablet používáte na Netflix, tohle není tablet pro vás.

Další tablety a příslušenství ve slevě najdete v aktuálních Alza Dnech.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Pokud pracujete na stavbě, v terénu, v servisu nebo při outdoor aktivitách a potřebujete tablet, který přežije náročné podmínky a vydrží několik dní bez nabíječky, tahle sleva je rozhodně zajímavá. Za 11 049 Kč dostanete 24 200mAh baterii, 120W nabíjení, vestavěné LED světlo, infračervené noční vidění a vojenskou odolnost. Naopak pokud hledáte tablet primárně na hry, filmy nebo běžnou domácí práci, vyplatí se zvážit běžné modely s lepším poměrem cena/výkon.

Hledáte jiný tablet nebo příslušenství? Nedávno jsme psali o těchto akcích 👇

VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY15

Používáte tablet v práci nebo v terénu? Nebo ho máte jen na domácí zábavu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024