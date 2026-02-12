Nejlepší tablet s Androidem do 15 tisíc? OnePlus Pad 3 má špičkový obraz, zvuk i výkon a nyní zlevnil Hlavní stránka Zprávičky OnePlus Pad 3 je prémiový tablet s 13,2" displejem, Snapdragon 8 Elite a 16 GB RAM Nabízí 8 reproduktorů s Dolby Atmos, 144Hz obnovovací frekvenci a 12 140mAh baterii S kódem ALZADNY15 stojí 14 867 Kč místo původních 17 490 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.2.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Android tablety dlouho zaostávaly za iPady, ale poslední generace začíná být konkurenceschopná. OnePlus Pad 3 patří k tomu nejlepšímu, co si na Androidu můžete pořídit. Snapdragon 8 Elite, 16 GB RAM, 512GB úložiště a 13,2″ displej s rozlišením 3,4K – to jsou parametry, které patří k naprosté špičce. Displej a zvuk jako v kině Obrazovka měří 13,2 palce s rozlišením 3392 × 2400 pixelů a obnovovací frekvencí až 144 Hz. Podpora Dolby Vision a jas 900 nitů zajistí, že filmy vypadají skvěle. Jeden zákazník, který tablet používá primárně ke čtení, chválí: „Má výborný displej, ze kterého se velmi příjemně čte ať už je světla málo nebo je tma.“ K obrazu patří zvuk a tady OnePlus nešetřilo. Osm reproduktorů – čtyři woofery a čtyři tweetry – s podporou Dolby Atmos vytváří prostorový zvuk, který u tabletů běžně nenajdete. Pro sledování filmů nebo hraní her je to znatelný rozdíl oproti běžným stereo reproduktorům. Výkon bez kompromisů Snapdragon 8 Elite je loňský nejvýkonnější mobilní čipset. V kombinaci s 16 GB RAM a 512GB úložištěm UFS 4.0 zvládne tablet cokoliv – od náročných her přes střih videa až po běžnou práci s desítkami otevřených aplikací. KOUPIT NA ALZE Baterie s kapacitou 12 140 mAh vydrží opravdu dlouho. Zákazník, který tablet používá převážně ke čtení, hlásí 23 hodin používání na jedno nabití. Rychlé 67W nabíjení pak doplní energii za zhruba hodinu a půl. Oxygen OS a dlouhá podpora Tablet běží na Androidu 15 s nadstavbou Oxygen OS 15, která patří k těm čistším a svižnějším. OnePlus slibuje 4 velké aktualizace systému a 6 let bezpečnostních záplat, což je na Android tablet nadprůměrná podpora. Jeden recenzent oceňuje i „minimum předinstalovaného balastu“. Pokud máte telefon OnePlus, získáte bonus v podobě automatické synchronizace fotografií a videí mezi zařízeními. Příslušenství bolí V balení najdete pouze tablet a kabel – žádný adaptér, žádný kryt, žádný stylus. A právě příslušenství je hlavní výtka zákazníků. „Málo a drahé příslušenství jako klávesnice nebo kryt,“ stěžuje si jeden recenzent. Stylus OnePlus Stylo 2 stojí skoro dva tisíce, magnetická klávesnice ještě víc. Pokud plánujete tablet používat produktivně, počítejte s dodatečnými náklady. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 17 490 Kč a teď s kódem ALZADNY15 stojí 14 867 Kč. Za necelých 15 tisíc dostanete tablet s vlajkovým výkonem, skvělým displejem a výborným zvukem. Používáte tablet k práci, zábavě, nebo obojímu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Android tablet OnePlus slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1.2025 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024