TOPlist

Nejlepší tablet s Androidem do 15 tisíc? OnePlus Pad 3 má špičkový obraz, zvuk i výkon a nyní zlevnil

  • OnePlus Pad 3 je prémiový tablet s 13,2" displejem, Snapdragon 8 Elite a 16 GB RAM
  • Nabízí 8 reproduktorů s Dolby Atmos, 144Hz obnovovací frekvenci a 12 140mAh baterii
  • S kódem ALZADNY15 stojí 14 867 Kč místo původních 17 490 Kč

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
12.2.2026 22:00
Ikona komentáře 0
oneplus pad 3 jpg

Android tablety dlouho zaostávaly za iPady, ale poslední generace začíná být konkurenceschopná. OnePlus Pad 3 patří k tomu nejlepšímu, co si na Androidu můžete pořídit. Snapdragon 8 Elite, 16 GB RAM, 512GB úložiště a 13,2″ displej s rozlišením 3,4K – to jsou parametry, které patří k naprosté špičce.

Displej a zvuk jako v kině

Obrazovka měří 13,2 palce s rozlišením 3392 × 2400 pixelů a obnovovací frekvencí až 144 Hz. Podpora Dolby Vision a jas 900 nitů zajistí, že filmy vypadají skvěle. Jeden zákazník, který tablet používá primárně ke čtení, chválí: „Má výborný displej, ze kterého se velmi příjemně čte ať už je světla málo nebo je tma.“

oneplus pad 3 na stole s kancelarskymi predmety displej

K obrazu patří zvuk a tady OnePlus nešetřilo. Osm reproduktorů – čtyři woofery a čtyři tweetry – s podporou Dolby Atmos vytváří prostorový zvuk, který u tabletů běžně nenajdete. Pro sledování filmů nebo hraní her je to znatelný rozdíl oproti běžným stereo reproduktorům.

Výkon bez kompromisů

Snapdragon 8 Elite je loňský nejvýkonnější mobilní čipset. V kombinaci s 16 GB RAM a 512GB úložištěm UFS 4.0 zvládne tablet cokoliv – od náročných her přes střih videa až po běžnou práci s desítkami otevřených aplikací.

KOUPIT NA ALZE

Baterie s kapacitou 12 140 mAh vydrží opravdu dlouho. Zákazník, který tablet používá převážně ke čtení, hlásí 23 hodin používání na jedno nabití. Rychlé 67W nabíjení pak doplní energii za zhruba hodinu a půl.

Oxygen OS a dlouhá podpora

Tablet běží na Androidu 15 s nadstavbou Oxygen OS 15, která patří k těm čistším a svižnějším. OnePlus slibuje 4 velké aktualizace systému a 6 let bezpečnostních záplat, což je na Android tablet nadprůměrná podpora. Jeden recenzent oceňuje i „minimum předinstalovaného balastu“.

Pokud máte telefon OnePlus, získáte bonus v podobě automatické synchronizace fotografií a videí mezi zařízeními.

Příslušenství bolí

V balení najdete pouze tablet a kabel – žádný adaptér, žádný kryt, žádný stylus. A právě příslušenství je hlavní výtka zákazníků. „Málo a drahé příslušenství jako klávesnice nebo kryt,“ stěžuje si jeden recenzent. Stylus OnePlus Stylo 2 stojí skoro dva tisíce, magnetická klávesnice ještě víc. Pokud plánujete tablet používat produktivně, počítejte s dodatečnými náklady.

KOUPIT NA ALZE

Původní cena byla 17 490 Kč a teď s kódem ALZADNY15 stojí 14 867 Kč. Za necelých 15 tisíc dostanete tablet s vlajkovým výkonem, skvělým displejem a výborným zvukem.

Používáte tablet k práci, zábavě, nebo obojímu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024

Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou

Jakub Kárník
8.1.2025
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024