Objevila se první ukázková fotka pořízená přes Huawei P50 Pro

Velmi rychle se blíží chvíle, kdy čínská společnost Huawei slavnostně představí své nové vlajkové telefony z řady P50. Pozornost je pochopitelně upínána hlavně na variantu Pro, která by měla tradičně disponovat buď více, nebo lepšími fotoaparáty než klasická varianta. A po několika měsících znovu zkusí atakovat nejvyšší příčky v testech focení skrze mobily. Právě pořizování snímků bude u Huawei P50 Pro velkým lákadlem a výrobce si to dobře uvědomuje. Poslal tedy do světa ochutnávku. První oficiální fotka z tohoto přístroje (jak ji alespoň Huawei prezentuje) se objevila na sociální síti Weibo.

Na snímku jsou vidět dva protivníci při šermířském souboji. Společnost tak evidentně využívá tématu Olympijských her a k fotce také dodala, že je potřeba “zachytit každý rozhodující moment” a “každá sekunda se počítá”. Míří tím pravděpodobně na rychlost focení. Už nyní víme, že minimálně model Huawei P50 Pro bude znovu využívat optiku od Leica. Nové vlajkové Huawei mobily budou představeny 29. července.

Jak moc vás nyní lákají Huawei telefony?

Zdroj: Gizmo