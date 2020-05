Je toto podoba Xiaomi / Huami Mi Band 5? Objevily se údajné reálné fotky

Na serveru a souvisejícím twitterovém účtu známé “tipérské” komunity SlashLeaks se před několika hodinami objevily fotografie, které mají údajně zachycovat očekávaný chytrý náramek Xiaomi / Huami Mi Band 5. Je jisté, že se na něm skutečně pracuje a asi se i co nevidět dočkáme oficiálního představení. Reálné fotky a vlastně ani pořádné rendery či výkresy jsme ale doposud neviděli. Nešlo tedy dost dobře odhadovat, co nový náramek nabídne. Pravost zmíněných fotek je předmětem velké debaty a stejně tak i nejzajímavější prvek na samotném náramku.

Hned na první pohled je zřejmé, že displej na fotce má ve spodní části černé kolečko. Vypadá jako průstřel. Tedy prvek, který je u telefonů běžný pro umístění přední kamery. Na Twitteru se ale u údajné fotografie Xiaomi / Huami Mi Band 5 mluví spíš o klasickém kapacitním tlačítku. Kde jinde by jinak bylo? Umístění na jinou část náramku by znamenalo podstatnou designovou změnu oproti předchozím modelům. Foťák to tedy nejspíš nebude, ale byla by to velmi zajímavá novinka, která by nastolila nový směr výbavy chytrých náramků. Na Twitteru zůstala viset jen jedna z přiložených fotografií. Další dvě se nacházely na zmíněném webu, ale inkriminovaný článek po několika hodinách zmizel. I když to v mnoha ohledech vypadá na podvrh, reálný design se nakonec vůbec nemusí od tohoto výtvoru lišit.

Myslíte, že jsou tyto fotky pravé? Co od Mi Band 5 očekáváte?

Zdroj: SlashLeaks