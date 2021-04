Spropitné za tweety? Chystá se nová možnost, jak na Twitteru vydělávat

Na sociálních sítích se poslední dobou čím dál častěji objevují možnosti, jak si na nich mohou uživatelé přímo vydělat peníze. A to obyčejným publikováním obsahu a malými transakcemi od jeho příjemců, nikoli díky “influence” prodeji prostoru různým sponzorům. Tento formát, zdá se, nyní míří i na Twitter. Známá reverzní analytička Jane Manchun Wong objevila stopy po této funkci v mobilní aplikaci této sociální sítě. Twitter podle všeho hodlá novinku pojmenovat Tip Jar, což je anglický pojem pro známou sklenici na spropitné.

Twitter is working on Tip Jar right on the user profile https://t.co/kqzQmiDFKc pic.twitter.com/VacGyJJ8DU — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 22, 2021

Princip této funkce by měl být velmi jednoduchý. Pokud se vám obsah, který uživatelé na Twitteru publikují, líbí, můžete je libovolnou částkou pochválit a odměnit. A to prostřednictvím přímé transakce přes platební kartu či PayPal. Zatím ale není jasných pár dalších věcí. V prvé řadě to, kdo si bude moci na sociální síti Twitter tento Tip Jar zřídit. Jestli jen vybraní a třeba i ověření tvůrci, nebo kdokoli.

Jelikož Twitter novinku doposud oficiálně neuvedl, neznáme ani seznam podporovaných zemí. Dodejme, že stejný formát zavádí například i Clubhouse. Twitter dokonce chystá i zvláštní sekci, kde budou různé příspěvky vidět pouze po zaplacení.

Dostáváme se do doby, kdy bude část sociálních sítí exkluzivní?

Zdroj: pharena