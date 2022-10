Twitter ukázal dvě velké novinky. Na jednu čekáme roky

Ačkoli stále není dořešená otázka propíraného a soudem posuzovaného (ne)zájmu Elona Muska o společnost Twitter Inc., stejnojmenná sociální síť si dál žije svým životem a zavádí různé novinky. V tuto chvíli dokonce dvě velmi významné, které mohou rozčeřit poněkud stojaté vody na této platformě.

V prvé řadě se nezadržitelně blíží možnost úpravy příspěvků neboli tweetů, po čemž uživatelé volají velmi, velmi dlouho. Chystanou funkci před pár hodinami demonstroval vůbec první tweet, který byl dodatečně editován a u nějž se informace o úpravách zobrazuje. Funkce bude bezpochyby většinově přijata s otevřenou náručí, nicméně faktem zůstává, že bude dostupná pouze pro předplatitele prémiového Twitter Blue.

hello

this is a test to make sure the edit button works, we’ll let you know how it goes

— Twitter Blue (@TwitterBlue) September 29, 2022