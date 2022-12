Situace graduje. Muskův Twitter by mohla sankcionovat EU

Předání sociální Twitter sítě do rukou miliardáře Elona Muska rozpoutalo řadu velmi zajímavých událostí. Nejenže platforma a její nové vedení, což je prý v mnoha situacích jen excentrický podnikatel osobně, čelí kritice od uživatelů, partnerů a inzerentů, ale nyní je ve sporu i s úřady. K nedávné zprávě, že se v USA chystá převzetí Twitteru posuzovat přímo ministerstvo financí, přichází nepříjemné zprávy z EU. Unie by mohla na provozovatele sítě uvalit sankce, zejména kvůli nedostatečnému boji s dezinformacemi.

Redakce Financial Times tvrdí, že nedávno proběhl hovor mezi Elonem Muskem a eurokomisařem Thierrym Bretonem, do jehož gesce spadá také tzv. Akt o digitálních službách. Právě s ním by údajně mohl být Twitter v rozporu kvůli tomu, jaké plány s ním Musk má s ohledem na svobodu slova a filtrování nevhodných příspěvků.

Představitel EU měl prý amerického podnikatele upozornit, že pokud Twitter nebude dodržovat evropská pravidla, mohla by následovat sankce ve výši šesti procent celosvětových tržeb, případně dokonce úplný zákaz provozování této sociální sítě.

Takzvaný Twitter 2.0 je prý podle vedení sice zaměřen na experimentování, ale tým pro důvěru a bezpečnost slibuje, že platforma bude bezpečná před nenávistným chováním, urážlivým chováním a jakýmkoli porušováním pravidel. Moderování obsahu bude i nadále vyhledávat a řešit porušující obsah na platformě. Tak uvidíme.

Zdroj: acentral, foto: James Duncan Davidson