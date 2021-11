Twitter opouští jeho spoluzakladatel a výkonný ředitel

Jack Dorsey, spoluzakladatel a dosavadní CEO neboli výkonný ředitel společnosti Twitter, odstupuje ze svých funkcí a předává otěže. Po muži, který byl u zrodu jedné z největších sociálních sítí světa, v posledních letech bojoval s jejími ekonomickými neúspěchy a šéfoval síti například i v době, kdy zablokovala účet bývalému prezidentovi Trumpovi, povede firmu i platformu současný technický ředitel Parag Agrawal.

not sure anyone has heard but,

I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

— jack⚡️ (@jack) November 29, 2021