Snad každý kdo někdy používal Google Chrome na operačním systému pro počítače (Windows, macOS, u Linuxu si nejsem jistý) se s podobným okamžikem již setkal. Chcete pomocí drag and drop nahrát obrázek či jiný soubor na web, a až příliš pozdě si uvědomíte, že daný web tuto funkci nepodporuje a zobrazí se vám pouze náhled obrázku v prohlížeči. Pokud totiž uděláte stejný proces v Google Chrome 85, náhled souboru, který omylem umístíte na nepodporovaný web se zobrazí v novém okně.

V těch nejhorších scénářích přijdete i o veškerou práci, kterou jste zrovna měli rozdělanou. Nejčastěji se to stává na Twitteru, či v textových editorech (WordPress je výjimkou). Díky vývojáři Ericu Lawrencovi pracujícímu na prohlížeči Microsoft Edge je to naštěstí minulostí. Díky bohu. Jedná se tak o to vůbec nejlepší řešení, jaké mohlo být přidáno. Lidé, kteří si chtějí prohlížet náhledy tak mohou činit nadále a ti druzí nebudou bušit do klávesnice, protože právě ztratili půl hodiny svého času psaním dlouhého textu, který jim tento skutek vymazal.

Kromě toho se dočkáme lepší optimalizace, vylepšení stability a oprav některých chyb. Google však prozatím nespecifikoval, o jaké se přesně jedná. Prohlížeč vyjde pro veřejnost v srpnu.

Těšíte se na Google Chrome 85?

Zdroj: androidpolice.com