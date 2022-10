Musk prý potvrdil, že bude Twitter brzy definitivně jeho

Zdá se, že aktuálně nejpropíranější sága kolem (ne)převzetí jedné z největších sociálních sítí světa se do několika desítek hodin dočká finálního aktu. Spojení jmen Twitteru Inc. a Elon Musk by se nakonec mělo definitivně potvrdit. Americký miliardář, který po úvodní nabídce několik měsíců nad nákupem sociální sítě váhal, údajně uzavře dohodu se současnými majiteli ještě do tohoto pátku. Měl to sdělit při videohovoru s bankéři, kteří budou obchod spolufinancovat.

Od původní nabídky a prvních námluv se celá kauza dostala dokonce až před soud. Musk se začal v průběhu vyjednávání o převzetí Twitteru šťourat v tom, kolik je na této sociální síti tzv. mrtvých duší neboli automatizovaných botů a falešných profilů. Informace o nich podle všeho nedostal a obchod se tedy snažil zastavit. Současní majitelé společnosti jej obratem zažalovali a finální dohoda vznikne primárně na popud soudu. Částka zůstala původní – 44 miliard dolarů, tedy zhruba 1,1 bilionu korun.

Zdroj: AFR