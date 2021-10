Twitter dál zavádí věc, na kterou si Facebook nikdy netroufl

Funkce, kterou samotný velký Facebook údajně zvažoval zařadit, ale nakonec tak neučinil. Naproti tomu Twitter už ji dříve oznámil a v tuto chvíli ji dokonce začíná ve větší míře testovat. O co jde? O takzvaný downvoting neboli negativní reakce na příspěvek či komentář. Na Facebooku (kde se časem nakonec jako malá náhrada objevilo několik odlišných reakcí) by měly tyto reakce podobu palce směřujícího dolů nebo jinak dislike. Na Twitteru jde o stejně orientovanou šipku.

Funkce doposud fungovala u vybraných uživatelů v iPhone aplikaci. Teď už se začíná objevovat také v běžné desktopové verzi v prohlížeči. Trochu zvláštní je, že šipka dolů neboli negativní reakce dostává mezi ostatními prvky vlastní místo, zatímco nově připravované reakce jako potlesk, smích nebo zamyšlení budou sloučené v nabídce společně se současným srdíčkem.

Twitter is working on Downvote button for web after testing it for iOS pic.twitter.com/jd0V8sAsjK

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 21, 2021