Srdíčka už nestačí. Twitter chystá nové reakce na příspěvky

Vyjmenovali byste zpaměti všechny reakce, které jdou přidat pod příspěvek či komentář na Facebooku? Stabilně je jich nyní sedm a i když zpočátku budily tyto pestré emotikony i hodně negativních ohlasů, sociální síti jejich přítomnost v mnoha ohledech prospěla. Například na Instagramu, který je vlastněný stejnou společností, zůstala ikonická srdíčka. A asi je to tak dobře. Jiný gigant se ale podle všeho hodlá pestrostí inspirovat. A namísto vlastních srdíček hodlá poskytnout plejádu dalších možností vyjádření toho, co si příjemce o obsahu myslí. Známá softwarová reverzní inženýrka Jane Manchun Wong potvrdila spekulace, že Twitter chystá nové reakce. A naznačila i jejich podobu.

Twitter is working on Tweet Reactions view:

“Likes”, “Cheer”, “Hmm”, “Sad”, “Haha”

The icons for the Cheer and Sad reactions are WIP and shown as the generic heart one at the moment https://t.co/ZCBhH8z7JR pic.twitter.com/dGqq1CzIis

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 28, 2021