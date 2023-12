Amazon Prime zveřejnil dlouho očekávaný trailer k novému seriálu Fallout, který je inspirovaný jednou z nejznámějších herních sérií. Seriál bude mít premiéru už 12. dubna 2024, pochopitelně na platformě Prime Video, a je vytvořen tvůrci seriálů Westworld – Jonathanem Nolanem a Lisou Joy. Jedná se vlastně o úplně první pohled na tento snímek a naznačuje, že půjde o rozdělení na tři hlavní postavy.

Seriál se odehrává 200 let po apokalypse, kde jsou přeživší z luxusních úkrytů nuceni vrátit se do radioaktivně zamořeného světa, který jejich dávní předkové museli opustit. Diváky čeká bizarní a násilný vesmír inspirovaný RPG hrou. V seriálu můžeme očekávat zachovaný charakteristický dramatický a postapokalyptický tón, přičemž bude kombinovat temnotu a kapku naděje, které jsou pro sérii Fallout typické. Bude rozdělen na tři hlavní linky postav – Lucy (Elly Purnell), Maximuse (Aaron Moten) a Ghoula (Walton Goggins).

Hned v úvodu traileru vidíme hlavní postavu Lucy, jak opouští Vault 33 a zkoumá pustou krajinu postapokalyptického Los Angeles, kde lidé žijí v podzemních bunkrech, chráněni před hrozbami jako je třeba radiace a mutanti. V samotném klipu je spousta brutálních záběrů, krve, krajinek i uřezaných rukou, takže je jasné, že prvky Falloutu zůstaly. Na konci traileru nezapomněli ani na dramatické záběry na sérii jaderných výbuchů nad Los Angeles.

Na sociálních sítích se opět strhly diskuze a většina fanoušků má zatím z prvních dojmů většinou pozitivní pocity, ale samozřejmě se objevily i obavy, že Fallout seriálem ztratí své původní kouzlo a bude velmi odlišný od původních her.

I saw the trailer for that new Fallout show, looks neat, interested to see what they do with it, the only nitpick I have is the dude who plays doesn't look very Ghoulish. But we'll see how well the show does when it comes out. pic.twitter.com/aqtaNVVQml

— Patanu (@patanu12) December 2, 2023