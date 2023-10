Na Netflix se v poslední době dostalo několik dobře zpracovaných seriálů

Na prvním místě se v Česku nachází Beckham

Nechybí německý thriller, podíváme se ale také do českého vězení

Na konci září, ale i začátku října se na Netflix dostalo několik nových, a prozatím velmi dobře hodnocených seriálů. V tomto článku se mrkneme opět na pět z nich, které sledují Češi nejčastěji. První místo obsadil dokumentární seriál Beckham, na druhém místě se nachází Sexuální výchova, která se nedávno pochlubila s novou sérií, nechybí však ani německý mysteriózní thriller Milé dítě.

Beckham

Dokumentární seriál zkoumající vzestup Davida Beckhama, chlapce vyrůstajícího v chudých poměrech, který dosáhl pozice mezi globální fotbalovou smetánkou, odhaluje nejen příběh ale i dosud nespatřené vizuální poklady. Tento seriál můžu s klidným srdcem doporučit a to i v případě, že nepatříte mezi největší fanoušky fotbalu. Sportovní dokumentární seriály prostě Netflix umí.

‘BECKHAM’ Documentary Series | Official Trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 93 %

Sexuální výchova

Sexuální výchova se nedávno dočkala třetí série. Opět můžeme počítat se známými postavami jako je Otis, Maeve, Ericem či Adamem, je zde ale také spousta nových tváří. I přes pomalejší rozjezd a situace, nad kterými budete pravděpodobně zvedat obočí, se rozhodně nejedná o špatnou sérii. Na ČSFD je sice hodnocena jen lehce nad průměrem, ale pokud máte seriál rádi, rozhodně si ji užijete.

Sexuální výchova: 4. řada | Oficiální trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 85 %

Milé dítě

Leně se podaří utéct muži, který ji násilím držel v izolaci. Po příjezdu jejích rodičů pak vyjdou na světlo hrůzy, které si přitom prožila. Seriál ztvárněný přímo Netflixem je adaptací německého bestselleru “Liebes Kind” a láká všechny fanoušky mysteriózních thrillerů. V tuto chvíli je venku první série s šesti epizodami.

Dear Child | Official Trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 80 %

Láska je slepá

Seriál Láska je slepá na Netflixu je reality show, která zkoumá dynamiku vztahů a manželství s unikátním tvrzením, že láska může být opravdu “slepá”. V tomto experimentu jsou muži a ženy umístěni do oddělených místností, kde si mezi sebou komunikují pouze prostřednictvím stěn, aniž by se kdy fyzicky setkali. Po několika dnech hlubokých a emotivních konverzací mají účastníci možnost navrhnout své oblíbené partnery, aniž by je kdy viděli. Ti, kteří se rozhodnou pro zasnoubení, jsou pak odvezeni na dovolenou, kde se setkávají tváří v tvář a začínají objevovat, zda jejich vztah, který se zdál být tak silný bez fyzické přítomnosti, přežije i v reálném světě. Seriál sleduje páry až k oltáři, kde musí rozhodnout, zda se skutečně vezmou, nebo zda povrchní realita zničí jejich vztah.

Love Is Blind: Season 5 | Official Trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 59 %

Nejdrsnější věznice světa

Dokumentární seriál Nejdrsnější věznice světa je vedený novinářem Rafaelem Rowe, který sám strávil v minulosti vězněn za zločin, který nejspíše nespáchal, diváky zavádí do několika z nejnebezpečnějších vězeňských zařízení na světě. Poslední série nás navíc vezme i do Česka, konkrétně na plzeňské Bory.

Inside the World’s Toughest Prisons: Season 7 | Official Trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 72 %

Zdroj: Flixpatrol, ČSFD