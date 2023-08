Na HBO Max nalezneme hromadu kvalitních seriálů

V tomto článku si kážeme TOP 5 nejlépe hodnocených

Ten nejlepší má na ČSFD 96 %

Minulý týden jsme vám přinesli článek o TOP 5 nejlépe hodnocených seriálech na Netflixu a dnes se mrkneme na HBO Max, který má dle mého názoru seriálovou nabídku ještě o kousek kvalitnější. Nachází se zde opravdu skvostná díla – například Černobyl či Bratrstvo neohrožených, ale samozřejmě také Hra o trůny nebo vynikající Sherlock.

1. Černobyl

Seriál Černobyl získal pozornost kritiků po celém světě. Tato epická minisérie nás vtáhne do událostí, které změnily svět. Detailní a autentická rekonstrukce havárie v jaderné elektrárně v Černobylu vás dostane, stejně jako osudy jednotlivých pracovníků a záchranářů. Skvělý scénář, vynikající herecké výkony a atmosféra dělají z tohoto seriálu opravdový klenot, což dokazuje i extrémně vysoké hodnocení 96 % na ČSFD. Lépe hodnocený seriál v databázi není.

Chernobyl (2019) | Official Trailer | HBO

Hodnocení na ČSFD: 96 %

2. Bratrstvo neohrožených

Dalším skvostem na seznamu je seriál Bratrstvo neohrožených. Příběh sleduje osudy elitní jednotky americké armády z 2. světové války, která se v roce 1944 podílela na události den “D” v Normandii. Minisérie začíná v Georgii v roce 1942 a končí v roce 1945. Seriál je skvěle napsaný a na začátku každé epizody hovoří skuteční vojáci. Pokud se alespoň trochu zajímáte o dějiny lidstva, je Bratrstvo neohrožených povinností.

Band of Brothers – Trailer – Official HBO UK

Hodnocení na ČSFD: 94 %

3. Sherlock

Kdo by neznal slavného detektiva Sherloka Holmese? Tento moderní pohled na klasický příběh od Arthura Conana Doyla zaujme skvělými hereckými výkony, ale i celkovou atmosférou. Benedict Cumberbatch a Martin Freeman excelují ve svých rolích a přinášejí nám unikátní pohled do dnešního Londýna prostřednictvím očí tohoto brilantního detektiva.

Sherlock Season 1 Trailer

Hodnocení na ČSFD: 91 %

4. Hra o trůny

Nemůžeme zapomenout na fenomén Hra o trůny. Tato epická fantasy série nás zavede do světa plného intrik a moci. Vše pro jediný účel – usednout na Železný trůn. Seriál má nyní již 8. sérií, takže pokud chcete pořádnou porci zábavy a na hodně dlouho, musí být tento seriál jeden z hlavních kandidátů.

Hra o trůny trailer CZ titulky (GAME OF THRONES) – brzy na HBO

Hodnocení na ČSFD: 91 %

5. Knick: Doktoři bez hranic

Závěrem si představíme Knick: Doktoři bez hranic. Tento seriál nás zavede do New Yorku na začátek 20. století, kde sledujeme život lékařů a sester v nemocnici Knickerbocker. Skvělé historické zpracování a autentické detaily nás vtáhnou do doby, kdy medicína teprve začínala objevovat své možnosti.

The Knick – trailer

Hodnocení na ČSFD: 91 %

Viděli jste všechny TOP seriály na HBO Max?

Zdroj: ČSFD