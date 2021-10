Přichází listopad, což znamená že vám přinášíme náš pravidelný přehled Top 10 aplikací, které Češi nejvíce stahují z Google Play. Na tento seznam se podívalo hned několik nových aplikací jako třeba IKEA nebo Signal Festival, který umožňuje prohlížení uměleckých děl v rozšířené realitě.

Tečka

Do aplikace Tečka si nahrajete svůj certifikát buď o vakcinaci či pro testování. Jedná se o vůbec nejstahovanější aplikaci z Google Play v Česku.

ČSOB Smart

Aplikace banky ČSOB, která byla navíc kompletně přepracována. Uživatelé však na Google Play aplikaci kritizují, často jim padá a mají s ní další problémy.

Love Island Česko & Slovensko

Love Island je nová televizní reality show běžící na televizi Nova. Díky této doprovodné aplikaci se dozvíte vše jako první a možná se dozvíte nějaký ten drb navíc. Jde o vůbec třetí nejstahovanější aplikaci v Česku.

Zásilkovna

Zásilkovna je skvělá aplikace, která usnadňuje život. Nemusíte nic papírovat, vyplňovat nejrůznější formuláře a dokonce ani tisknout štítky. Pomocí mobilní aplikace díky službě Mezi Námi odešlete zásilku takřka okamžitě. Stačí pouze zadat kód, který jste obdrželi od daného e-shopu. Navíc budete díky funkci trackování přesně vědět, kde se vaše zásilka aktuálně nachází. Jakmile bude zásilka připravena, dostanete notifikaci. Sami aplikaci nějaký čas používáme a nemůžeme si ji vynachválit.

Zásilkovna - Posílejte zásilky bez front a levněji Zásilkovna s.r.o.

Skener QR a čárových kódů

Alternativa k aplikaci Čtečka QR a čárových kódů (česky), která o sobě navíc tvrdí, že je ze všech nejrychlejší

QR & Barcode Scanner Gamma Play

Signal Festival

Signal AR je nová virtuální sbírka děl ve veřejném prostoru, na kterou si může zajít každý mezi 8:00 – 19:00 na Karlín. Stačí si appku stáhnout, vyrazit na vyznačený bod a objevovat díla v rozšířené realitě. Aplikace bude chtít ale ještě určitě vyladit. Uživatelé si stěžují na záseky či pády a v některých případech jim fotoaparát vůbec nefunguje.

Signal Festival bicepsdigital

WhatsApp

Lidé stále hledají nové alternativy ke zmíněnému Messengeru nebo ke klasickým SMS zprávám, které už dnes prostě neletí. Tou nejoblíbenější je WhatsApp (rovněž patří pod Facebook), která spojuje lidi pomocí telefonního čísla. Stále častěji ji pro komunikaci využívají i firmy.

IKEA

Aplikace IKEA vám umožní plnohodnotně nakupovat, nechat si objednávku dovézt až domů nebo se v ní můžete podívat na to, co nabízí nejbližší obchodní dům. Výrobky si můžete navíc ukládat do seznamů.

Instagram

Aplikace Instagram se stejně jako WhatsApp a Facebook Messenger dlouhodobě drží mezi nejstahovanějšími aplikacemi na Google Play. Jedna z nejpopulárnějších sociálních sítí se pravidelně aktualizuje a nabízí mnoho nových funkcí. Nezdá se to, ale rozdíl mezi Instagramem před dvěma lety a nyní je obrovský. Věřte nám, že tu starší verzi byste nechtěli používat.

Netflix

Pokud vás nebaví neustále koukat na televizi a zároveň milujete kvalitní filmy a seriály, rozhodně vyzkoušejte Netflix. Můžete si dokonce vybrat z našeho článku o těch nejlepších Netflix seriálech. Předplatné není nijak drastické. Doporučujeme program Standard (259 Kč), který podporuje HD rozlišení. Naopak pokud milujete detaily a máte 4K televizi/monitor, jděte do programu Premium (319 Kč).

