To vypadá opravdu dobře. Xiaomi ukázalo tmavý režim 2.0 z MIUI 12

V předchozích dvou dnech jsme vás informovali o tom, že se kvapem blíží příchod nové Xiaomi systémové nadstavby MIUI 12. Dojít by k tomu mělo už 27. dubna. Jak má Xiaomi ve vzyku, těsně před uvedením novinky upouští do světa malé střípky informací. V tomto případě jde o náhledy nového celosystémového tmavého módu, který se má v nové verzi nadstavby objevit. Byl trochu odhalen už při první ukázce, ale teď jsme se dočkali mnohem konkrétnějších a početnějších ukázek toho, jak bude tmavý režim v MIUI 12 vypadat.

Že půjde o upgradovanou podobu napovídá i jméno. Xiaomi režim nazývá “Dark Mode 2.0” a měl by skutečně přinést významný pokrok. Tmavý mód se poprvé objevil v MIUI ve verzi 10 a nějakých úprav se dočkal i v dalším vydání, ale má doteď řadu nedostatků. Není například celosystémový, takže nedokáže “přebarvit” ani základní aplikace, natož ty doinstalované. To by měl právě tmavý režim v MIUI 12 změnit. Připravena prý bude hned od vydání tmavá úprava pro 42 systémových a 20 “mainstreamových” aplikací. Nakonec jich ale bude ještě více.

Nový tmavý režim v MIUI 12 bude používat nelineární konverzi barevného prostoru LAB a HSV a nabídne uživatelům přirozený a příjemný vizuální zážitek ve více než 100 aplikacích. Kromě toho se bude pro lepší viditelnost při použití tmavého režimu v kteroukoli denní dobu dynamicky měnit kontrast na základě jasu v okolí. Systém prý dokonce počítá i s úpravou fontů, u kterých se bude podle režimu měnit i tloušťka znaků. Můžeme očekávat, že firma bude postupně odhalovat další vlastnosti nové nadstavby každý den a ž do oficiálního představení.

Líbí se vám představené možnosti tmavého módu v MIUI 12

Zdroj: Gizmo