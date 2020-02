Lite verze Facebook aplikace už se dočkala kompletního tmavého režimu

Před pár hodinami jsme vás informovali o tom, že se dočkali další uživatelé tmavé verze webu sociální sítě Facebook v prohlížečích. Nyní tu máme další indicii, že se se dark mode brzy spustí i v mobilní aplikaci a to pro všechny. Vcelku překvapivě se teď tmavý režim naplno objevil v odlehčené aplikaci Facebook Lite. Zatímco u zavádění ostatních funkcí a změn je tento osekaný nástroj až na druhé koleji, při zavádění tmavé verze svého plnohodnotného kolegu předběhl. Z toho jde mimo jiné asi vyčíst, že se firma velmi snaží dotáhnout dark mode v hlavní aplikaci k naprosté dokonalosti. Proto ho zkouší nejprve na méně používané, ve které není tolik prvků.

Vypadá to, že tmavý režim bude ve Facebook Lite dostupný pro všechny. Stačí chvilku počkat na novější verzi aplikace. Přepínač pro nový vzhled se prý objevil už ve verzi s pořadovým číslem 181. My jsme v redakci zkoušeli APK s verzemi 185 a 186 a zatím jsme ho neviděli. Je to ale asi jen otázka času. Spuštění nové možnosti hlásí uživatelé z celého světa. Dostupnost poznáte tak, že se vám v menu (tři čárky vpravo nahoře) zobrazí pod položkou Nastavení nový přepínač.

Pokud Facebook Lite neznáte, tak jde o odlehčenou verzi hlavní aplikace. Jak logicky napovídá i název, který známe i ze prostředí jmen mobilních telefonů. Jejím účelem je zobrazovat příspěvky s menší náročností na datové přenosy a výkon telefonu. Byla vyvinuta hlavně proto, aby si procházení obsahu na sociální síti mohli dopřát i lidé v oblastech s horší technologickou infrastrukturou.

Už máte tmavý režim ve Facebook Lite?

Zdroj: apolice