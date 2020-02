Tmavý Facebook už vidí další uživatelé. Podívejte se, jak přepnutí vypadá

Kdy už to bude? Také čekáte na plošné spuštění tmavých režimů v aplikaci i ve webové verzi sociální sítě Facebook? Z Indie teď hlásí novou vlnu, při které se dark mód objevil dalším uživatelům. A nejen on, ale kompletně přepracovaný vizuál této sociální sítě. Díky redakci indického portálu 91mobiles, jejíž členové se k této možnosti dostali, máme k dispozici nové snímky obrazovky i s tmavým prostředím. Na obrázcích je vidět nové rozmístění prvků a také uvítací obrazovka, která se zobrazí v momentě, kdy je pro uživatele (nejen) tmavý režim pro Facebook dostupný. Díky tomu tak předem víme, jak bude přechod vypadat. Nepůjde podle všeho o automatické přepnutí, ale o možnost volby v nové nabídce pod notifikací.

Nový design hodně připomíná Twitter. A to nejen z hlediska dvou barevných režimů, ale i s ohledem na větší a čitelnější prvky. V nabídce vlevo jsou vidět například Stránky či Skupiny jako doposud, ale vzhled je hodně jiný. Všechny prvky působí trochu baculatěji. Do levého menu se dostaly také položky jako Video nebo Marketplace. Spousta zmíněných věcí se přitom shoduje s ikonami v horním středovém menu, které kopíruje to, na které jsme zvyklí z mobilní aplikace.

Z nového prostředí se bude dát vrátit

Očekávaný redesign sociální sítě Facebook, jehož součástí bude i tmavý režim, hodně změní horní nabídku. V jejím středu bude zmíněné menu s ikonami a na její nové okraje vlevo a vpravo si budeme chvilku zvykat. Pole pro vyhledávání se přesune doleva a spousta položek bude nově v menu vpravo nahoře. Najdeme tam notifikace nebo ikonu pro spuštění Messengeru. V rozbalovacím nastavení budou třeba volby pro zobrazování příspěvků v News Feedu nebo přepínání mezi samotnými módy.

Objeví se také tlačítko, se kterým se můžete vrátit k předchozí (současné) podobě webu. Na jedno kliknutí tak půjde vypnout nejen nově dostupný tmavý režim pro Facebook, ale celý upgradovaný design. Zajímavostí je také tlačítko pro přepínání uživatelských účtů. To doposud nikdy Facebook takto snadno neumožňoval, ale známe to například z Twitteru. Je ale možné, že je možnost vidět na snímku obrazovky díky tomu, že má tuto funkci indický redaktor zapnutou přes nějaký plugin v prohlížeči. Současně se zkušebním provozem nového designu na webu probíhá i testování tmavého Facebooku v mobilní aplikaci. To se zatím také týká jen hrstky uživatelů. Podle všeho to vypadá, že společnost plošně zapne nové vizuály na obou platformách naráz. Těžko ale říct, kdy to bude.

Překladač Google pro Android dostává tmavý režim. Má nezvyklé barvy čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Co říkáte na zamýšlenou podobu nového Facebooku?

Zdroj: 91mobiles