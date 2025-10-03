Tipy z Číny: Xiaomi a ASUS Wi-Fi 7 routery za skvělé ceny Hlavní stránka Články WiFi 7 routery v Česku jsou stále obecně dražší, z Číny je seženete za lepší ceny ASUS TUF Gaming BE6500 nabízí rychlost 6500 Mb/s a čtyři 2,5G porty za 3 216 Kč Počítejte však s někdy čínským firmwarem, nulovou zárukou a možnými problémy s aktualizacemi Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.10.2025 12:00 Žádné komentáře 0 V dalším díle Tipů z Číny se podíváme na WiFi 7 routery, které v Česku buď nejsou k dostání vůbec, nebo zde stojí výrazně víc. Rovnou říkám, že pokud WiFi 7 zařízení zatím nemáte, plný potenciál nevyužijete. Ale pokud chcete být připraveni na budoucnost, už máte moderní elektroniku s podporou tohoto standardu nebo prostě jen chcete rychlejší síť, můžeme se podívat, co Čína nabízí. Xiaomi Router BE5000 – nejlevnější WiFi 7 (1 170 Kč) Xiaomi Router BE6500 – nejlepší poměr cena/výkon (2 103 Kč) ASUS TUF Gaming BE3600 – solidní střed (2 422 Kč) ASUS TUF Gaming BE6500 – špička za rozumnou cenu (3 216 Kč) Závěr: Kdy se WiFi 7 router z Číny vyplatí? Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo. Xiaomi Router BE5000 – nejlevnější WiFi 7 (1 170 Kč) Xiaomi Router BE5000 nabízí rychlost až 5011 Mb/s za cenu, kterou v Česku nedostanete ani slušný WiFi 6 router. V čínských recenzích chválí především pokrytí díky technologii Xrange 2.0 a integrovaný herní akcelerátor. Najdete tu jeden 2,5G port a tři gigabitové LAN porty. Pro větší prostory podporuje mesh síť až s deseti routery. Design je typicky xiaomiovský – bílá krabička s pěti anténami, kterou schováte kamkoliv. KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Slabiny? Čínský firmware s omezenou angličtinou a herní akcelerátor, který pravděpodobně funguje pouze se zařízeními Xiaomi. Firmware se nedá přehodit na globální verzi, pokud byste chtěli plnou angličtinu nebo češtinu. Verdikt: Nejlevnější vstup do WiFi 7, ale počítejte s jazykovou bariérou a nulovou podporou mimo Čínu. Cena: 1 170 Kč Xiaomi Router BE6500 – nejlepší poměr cena/výkon (2 103 Kč) Za dva tisíce dostanete Xiaomi Router BE6500 s rychlostí až 3570 Mb/s. Hlavní výhoda oproti levnějšímu BE5000? Čtyři 2,5G ethernetové porty místo jednoho, což oceníte při připojování NAS, herní konzole nebo výkonného PC. Xiaomi slibuje o 358 % lepší pokrytí na dlouhé vzdálenosti oproti WiFi 6. Podporuje mesh síť až deseti routerů a integraci do ekosystému Mi Home. Ovládání přes mobilní aplikaci funguje, ale opět počítejte s angličtinou. KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Verdikt: Nejlepší volba pro domácnost se zařízeními vyžadujícími kabelové připojení. Čtyři 2,5G porty za tuhle cenu nenajdete nikde jinde. Cena: 2 103 Kč ASUS TUF Gaming BE3600 – solidní střed (2 422 Kč) ASUS TUF Gaming BE3600 nabízí rychlost 3600 Mb/s s důrazem na stabilitu. Čtyřjádrový procesor na 2,0 GHz a 1 GB DDR4 RAM zvládnou i náročnější síťový provoz. Najdete tu jeden 2,5G port konfigurovatelný jako WAN nebo LAN. Design inspirovaný drony vypadá agresivně, ale chlazení díky hliníkovým chladičům a nanokarbonovému povrchu funguje výborně. AiMesh podpora umožňuje rozšíření sítě s jinými ASUS routery. KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Výhoda ASUS routerů je firmware v angličtině, možná i v češtině (bohužel se mi nepodařilo dohledat) a občasné aktualizace. Bezpečnostní funkce AiProtection od Trend Micro chrání síť před malwarem, žádné měsíční poplatky. Open NAT funguje ve třech krocích bez složitého nastavování. Verdikt: Pro hráče a uživatele, kteří chtějí router s podporou a aktualizacemi. Výrazně lepší firmware než u Xiaomi. Cena: 2 422 Kč ASUS TUF Gaming BE6500 – špička za rozumnou cenu (3 216 Kč) Nejvýkonnější v našem výběru. ASUS TUF Gaming BE6500 nabízí rychlost až 6500 Mb/s a čtyři 2,5G ethernetové porty. Čtyřjádrový procesor na 1,5 GHz s 1 GB RAM zvládne i náročné síťové úkoly. Multi-Link Operation umožňuje připojení v pásmech 2,4 a 5 GHz současně pro stabilnější spojení. Design opět inspirovaný drony, tentokrát s dutou konstrukcí pro lepší odvod tepla. Testovaná odolnost 24/7 znamená, že router zvládne běžet nepřetržitě bez problémů. KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Bezpečnostní funkce jsou na úrovni – ochrana na třech úrovních zahrnuje firewall, VPN server, AiProtection a další. Smart Home Master umožňuje správu IoT zařízení. Mobilní tethering přes USB podporuje 4G LTE i 5G modemy. Verdikt: Nejlepší volba pro náročné uživatele, kteří chtějí maximální výkon a funkcionalitu. Cena: 3 216 Kč Závěr: Kdy se WiFi 7 router z Číny vyplatí? WiFi 7 routery z AliExpressu dávají smysl, pokud máte realistická očekávání. Ušetříte tisíce korun, ale zaplatíte za to čínským firmwarem, nulovou zárukou a možnými problémy s aktualizacemi. Pro běžného uživatele, který chce prostě jen rychlejší WiFi a má základní angličtinu, je ASUS TUF Gaming BE3600 za 2 422 Kč nejlepší volba. Dostanete anglický firmware, slušnou podporu a stabilní provoz. Pokud potřebujete maximální výkon a čtyři 2,5G porty, berte ASUS TUF Gaming BE6500 za 3 216 Kč. Xiaomi routery jsou levnější, ale pro technicky zdatné uživatele, kteří zvládnou interface nebo se spokojí s mobilní aplikací, může být BE6500 za 2 103 Kč zajímavá volba. Máte zkušenost s WiFi 7 routery z Číny? Jak se vám osvědčily? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi