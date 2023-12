5 tipů na zboží z Číny: Hledáte obal na nový telefon?

Jsme tu opět s dalšími tipy na zajímavé zboží z čínského AliExpressu. Mnozí z čtenářů možná právě třímají v ruce zbrusu nový mobilní telefon a přemýšlejí, že by jej pro jistotu schovali do nějakého obalu. V dnešním vydáním tipů se tedy budeme věnovat právě jim. A to nejen v hlavní pětici, ale i v celé dodatečné tabulce…

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Silikonový obal pro telefon Samsung

Naprostý střední proud. Obyčejné silikonové obaly pro telefony nejprodávanější Android značky na světě. V celkem devíti barvách můžete vybírat ochranu například pro nejnovější mobily nejvyšší řady Galaxy S, ale v nabídce najdete například i modely pro některé telefony levnější série Galaxy A.

Cena: 50 Kč

Obal na iPhone s vlastním gravírováním

Když byla řeč o nejprodávanější Android značce, bylo by nefér nezmínit i konkurenční „jablíčko“. Pokud máte iPhone, můžete ho obléct například do tohoto elegantního koženkového krytu, na který si navíc můžete nechat vygravírovat vlastní iniciály, datum či jiný nápis.

Cena: 110 Kč

Odolný obal pro Xiaomi vlajky s výsuvným foto krytem

Obal pro trochu větší hračičky a milovníky „drsnějšího“ stylu. Tento odolný kryt ukrývá magnetické kolečko, kovový stojánek a zmíněný posuvný kryt na čočky fotoaparátů. Je k dispozici v celkem sedmi barevných provedeních a to pro spousty nejnovějších modelů Xiaomi a Redmi. Nechybí ani POCO.

Cena: 110 Kč

Silikonový obal na mobily Realme

Velký záběr má nejen v ČR také čínské Realme. Pokud hledáte ochranu pro telefon této mladé čínské značky, tady najdete nabídku základních silikonových obalů. Je v ní sedm barevných variant pro spousty modelů.

Cena: 40 Kč

Obal na Samsung Galaxy Z Flip s peněženkou

Na závěr jedna specialitka. Multifunkční na skládací véčko Galaxy Z Flip, který se těší stále větší oblibě i v našich končinách. Pokud jej máte a nebojíte se z telefonu udělat i malou peněženku (možná spíš dokladovku), můžete sáhnout po tomto zvláštním obalu se zavírací „kapsou“ a páskem přes rameno. Na výběr je pět barevných verzí.

Cena: 2 790 Kč

Další zajímavosti s cenou do 300 Kč

Výběr dalších produktů, které stojí pár korun. I tak by vám ale mohly usnadnit či zpříjemnit život, tak je omrkněte.

