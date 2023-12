Vítejte u dalších tipů na zajímavé zboží z čínského tržiště AliExpress. Máme za sebou velké slevové akce 11.11, Black Friday i Cyber Monday, což mimo jiné znamená, že se rychle blíží vánoční svátky. Díky možnosti doručení zboží do 15 dní (někdy je to podmíněno například utracenou částkou) máme ještě trochu času dávat v tomto našem seriálu doporučení na dárky pod stromeček. Tak pojďme na to…

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Autíčko na ovládání ze zápěstí

Nejen pro malé kluky je frajeřina, když mají autíčko na dálkové ovládání. A co teprve autíčko, které se ovládá přímo tlačítky z „hodinek“ na zápěstí! Tak nějak to uměl i James Bond, ne? Malé vozidlo se dá do náramku i schovat.

Cena: 210 Kč

Příruční retro herní konzole

Dát dítěti do ruky na hraní mobil je hodně snadné. Ale co takhle mu nabídnout nádech doby, kdy existovaly pouze mnohem primitivnější, nicméně o nic míň zábavné hry na konzolích?

Cena: 220 Kč

Kostka ze Super Maria jako LED lampička

Když už jsme u starých her, co takhle doplnit dětský noční stolek lampičkou ve tvaru legendární kostky z otazníkem, která se objevovala ve hrách ze série Super Mario? Že váš potomek Maria nezná? Tak to byste měli rychle napravit…

Cena: 170 Kč

Astronaut s hvězdným projektorem

U nočního stolku ještě zůstaneme. Jestli byste do pokojíčku potřebovali trochu veselejší a pohyblivé osvětlení, můžete sáhnout po tomto projektoru ve tvaru kosmonauta. Promítá barevné „hvězdy“ a je vybavený i časovačem pro automatické vypnutí.

Cena: 325 Kč

Mini autíčko na ovládání mobilní aplikací

Ani na telefon a aplikace nakonec v tomto seriálu nezapomeneme. Toto malinkaté autíčko (v podstatě angličák) je možné prohánět po podlaze či stole nejen pomocí klasického RC ovladače, ale i za použití mobilní aplikace.

Cena: 330 Kč

Další zajímavosti s cenou do 300 Kč

Výběr dalších produktů, které stojí pár korun. I tak by vám ale mohly usnadnit či zpříjemnit život, tak je omrkněte.

