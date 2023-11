5 tipů na zboží z Číny: Omrkněte předem slevy z akce 11.11

Vítejte u dalšího vydání tipů na zajímavé produkty z čínského AliExpressu. Léto uteklo jako voda a přes září a říjen jsme se rychle dostali do listopadu, což má ve vztahu k tomuto populárnímu online tržišti velký význam. Za pár dní odstartuje prodejní festival s názvem 11.11, tedy největší slevová akce na světě. Pokud u toho nechcete chybět, můžete si již nyní “naházet” do oblíbených či do košíku některé předměty.

Přinášíme tipy na produkty značek, které už na slevy lákají. Uvedeny jsou aktuální ceny a po startu akce by měly být nižší. Festival letos začíná “zahřívacími” slevami 8. listopadu a po ostrém startu pak od 11. listopadu pokračuje až do 17. listopadu. Nicméně zásoby nejsou nekonečné…

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu “Price includes VAT” neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Baseus 24 000mAh 140W powerbanka

Silák, který díky svému výkonu dokáže “utáhnout” nejen nejnáročnější telefony, ale například i notebooky. Nabíjet přitom zvládne tři zařízení současně. Na výstupu má 2x zdířku USB-C a jednu zdířku USB-A s výkony 30 W, 30 W a 140 W (při samostatném zapojení). Příkon je 100 W a powerbanka může být nabitá za hodinu.

Cena: 2 330 Kč

Bezpečnostní kamera eufyCam 2C s HUBem

Kvalitní security kamerka od výrobce, který si zakládá na lokálním provozu a ukládání záznamů. Díky tomu je možné mít soubory uložené mimo online prostor a nejsou třeba další poplatky za cloudové služby. Součástí balíku, ve kterém mohou být až tři kamery, je i základní HUB HomeBase 2 s 16GB úložištěm. Přenos dat je řešen zcela bezdrátově a kamera má baterii, která by měla vydržet až 180 dní.

Cena: 4 070 Kč

Tablet Teclast T50 Pro

Jedenáctipalcový tablet od značky, která patří mezi čínské “štiky” na AliExpressu. Mezi specifikace patří Android 13, procesor MediaTek Helio G99, rozlišení 2 000 x 1 200 pixelů, paměťová kombinace 8/256 GB, baterie s kapacitou 8 000 mAh, zadní fotoaparát s rozlišením 20 MPx a slot na dvě nanoSIM. Za pár stovek navíc můžete mít kromě nabíječky i pouzdro a klávesnici.

Cena: 5 700 Kč

Bluetooth sluchátka Anker Soundcore Life Q30

Tento model představuje vyšší střední třídu náhlavních sluchátek této populární značky. Se slevou by mohlo jít o zajímavý vánoční dárek. Sluchátka mají 40mm měniče, frekvenční rozsah 16 Hz – 40 kHz, až 40hodinovou výdrž, několik módů ANC, dva mikrofony pro čisté hovory či možnost duálního připojení.

Cena: 2 320 Kč

Bluetooth reproduktor Tronsmart Bang SE

U audia zůstaneme. Jako skvělý dárek či vybavení pro vlastní výlety nebo posezení může posloužit i reproduktor Tronsmart Bang SE, který se chlubí až 24hodinovou výdrží, výkonem 40 W, Bluetooth 5.3 připojením a LED osvětlením.

Cena: 1 730 Kč

Další zajímavosti s cenou do 300 Kč

Výběr dalších produktů, které stojí pár korun. I tak by vám ale mohly usnadnit či zpříjemnit život, tak je omrkněte.

