Tipy z Číny: Extrémně levné notebooky za 5 tisíc korun Hlavní stránka Články Levné notebooky z Číny startují na 5 tisících korunách, ale za podobnou cenu často koupíte lepší repasovaný ThinkPad Intel N95/N97 procesory stačí na kancelář a YouTube, ale zapomeňte na náročnější úkoly nebo hraní Největší kompromisy najdete u displeje, klávesnice a materiálů – počítejte s plastovým tělem a průměrným jasem Jakub Kárník Publikováno: 20.9.2025 06:00 V dalším díle Tipů z Číny míříme na opačný konec spektra než minule. Zatímco výkonná mini PC stojí přes 10 tisíc, dnes ukážeme notebooky za 5 až 10 tisíc korun. Rovnou říkám – za tyhle peníze si často koupíte lepší repasovaný ThinkPad s kovovým tělem a kvalitnějším displejem. Ale pokud chcete nový stroj, můžeme se podívat, co Čína nabízí. Repas nebo nový? Věčné dilema TECLAST F16Pro – základní kancelář za 4 659 Kč Blackview AceBook 8 – trochu lepší základ (5 107 Kč) CHUWI GemiBook XPro – kompaktní 14" volba (5 368 Kč) Ninkear A15 PLUS – Ryzen za 10 tisíc (10 005 Kč) Na co si dát pozor? Závěr: Komu se levný notebook vyplatí? Repas nebo nový? Věčné dilema Než se vrhneme na konkrétní modely, musím zmínit důležitou věc. Repasovaný Lenovo ThinkPad seženete za 5-8 tisíc s Intel Core i5, 8/16 GB RAM a SSD. Dostanete hořčíkové tělo, legendární klávesnici, matný IPS displej a výdrž, kterou levné čínské notebooky nemají šanci překonat. Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo. Proč tedy kupovat nový čínský notebook? Záruka, nová baterie a Windows 11 jsou hlavní argumenty. Plus některé modely nabízí moderní konektivitu jako WiFi 6 nebo USB-C nabíjení. Pokud vás neláká hrabat se v bazarech a řešit případné problémy, nový notebook za 5 tisíc může dávat smysl. TECLAST F16Pro – základní kancelář za 4 659 Kč TECLAST F16Pro je typický představitel kategorie „dostanu, co zaplatím“. Intel N95 procesor má 4 jádra bez hyperthreadingu, což v překladu znamená – YouTube, Word a Excel v pohodě, cokoliv víc bude bolet. Recenze varují před ostrými hranami a křehkým napájecím konektorem. SATA SSD je sice rychlejší než eMMC z levných mini PC, ale na NVMe nemá. Displej s rozlišením 1920×1080 je na 15,6 palce dostačující, jen počítejte s průměrným jasem kolem 250 nitů. KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Zajímavostí je druhý M.2 slot, který ale funguje jen pro SATA disky. A pozor – dostat se k němu vyžaduje téměř neurochirurgickou zručnost. WiFi 6 je příjemné překvapení v této cenové kategorii. Verdikt: Absolutní základ pro nenáročné uživatele. Spíš jako druhý stroj do ložnice než primární notebook. Cena: 4 659 Kč Blackview AceBook 8 – trochu lepší základ (5 107 Kč) Blackview AceBook 8 vsází na novější Intel N97 s mírně vyšším taktem. Hlavní výhoda? 16 GB RAM a 512GB SSD v základu, což je na tuhle cenu slušné. Podsvícená klávesnice je bonus, který konkurence nemá. Uživatelé na Redditu ale varují – žádná podpora, žádné aktualizace. Jeden majitel si dokonce stěžuje, že se o notebook pořezal kvůli ostrým hranám. Kvalita nabíječky je prý bídná, kabel se rozpadá u konektoru. KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Na druhou stranu, pokud hledáte velký 15,6″ displej a numerickou klávesnici za rozumnou cenu, AceBook 8 to zvládne. Jen nepočítejte s prémiovou kvalitou zpracování. Verdikt: Víc RAM a úložiště než konkurence, ale pochybná kvalita a nulová podpora. Cena: 5 107 Kč CHUWI GemiBook XPro – kompaktní 14″ volba (5 368 Kč) Pokud preferujete menší a lehčí notebook, CHUWI GemiBook XPro s 14″ displejem váží jen 1,45 kg. Intel N150 je nejnovější z N-series procesorů v našem výběru, nabízí o něco lepší efektivitu. Recenze chválí 100% pokrytí sRGB – na tuhle cenu neobvyklé. Displej má ale lesklý povrch, který může vadit při práci u okna. DDR5 RAM je moderní, bohužel jsou pájené na desku a nerozšíříte je. KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Výdrž 5-6 hodin není oslnivá, ale pro občasné použití stačí. USB-C s podporou nabíjení znamená, že můžete používat univerzální nabíječku místo proprietárního adaptéru. Verdikt: Nejlepší displej v testu, kompaktní rozměry, ale průměrná výdrž. Cena: 5 368 Kč Ninkear A15 PLUS – Ryzen za 10 tisíc (10 005 Kč) Jediný notebook s AMD Ryzen 7 5825U v našem výběru. Za dvojnásobnou cenu dostanete výrazně vyšší výkon – 8 jader Zen 3 zvládne i náročnější multitasking nebo lehčí úpravy fotek. Recenze chválí hliníkové tělo a příjemnou klávesnici. V balení najdete dokonce brašnu, myš a podložku. 32 GB RAM je možná zbytečně moc, ale aspoň máte rezervu. KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Slabiny? Pomalé WiFi 5 a průměrné reproduktory. Displej má nízký jas 250 nitů, venku ho nepoužijete. Za 10 tisíc bych čekal víc. Verdikt: Výkonný procesor v pěkném těle, ale za cenu, kde už konkurují repasované prémiové notebooky nebo základ od zavedených značek jako ASUS nebo HP. Cena: 10 005 Kč Na co si dát pozor? Největší zklamání bývá kvalita displeje. Jas 250 nitů znamená, že u okna neuvidíte na monitor. TN panely mají mizerné pozorovací úhly. Lesklé povrchy sbírají otisky jako magnet. Druhá past – reálná výdrž baterie. Výrobci udávají až 8 hodin, realita je 4-5 při běžném používání. Baterie je navíc často neměnitelná, po dvou letech očekávejte výrazný pokles kapacity. Třetí problém – podpora a aktualizace. Čínské značky typu Blackview nebo Ninkear nemají v Evropě servis. BIOS update? Zapomeňte. Závěr: Komu se levný notebook vyplatí? Levné notebooky z Číny nejsou špatná volba, pokud máte realistická očekávání. Pro babičku na Facebook, studenta na poznámky nebo jako druhý stroj do ložnice poslouží dobře. Jen si uvědomte, že za 5 tisíc nedostanete zázrak. Moje rada? Pokud nepotřebujete nutně nový stroj, poohlédněte se po repasovaném ThinkPadu nebo HP EliteBooku. Za podobné peníze dostanete kvalitnější konstrukci, lepší klávesnici a často i výkonnější procesor. Nový čínský notebook kupte, jen pokud chcete záruku a nechce se vám řešit bazar. Z testovaných modelů bych volil CHUWI GemiBook XPro za 5 368 Kč – má nejlepší displej, rozumnou výbavu a kompaktní rozměry. Máte zkušenost s levnými notebooky z Číny? Nebo jste vsadili na repas? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Notebook Tipy z Číny Windows 11