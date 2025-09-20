TOPlist

Tipy z Číny: Extrémně levné notebooky za 5 tisíc korun

  • Levné notebooky z Číny startují na 5 tisících korunách, ale za podobnou cenu často koupíte lepší repasovaný ThinkPad
  • Intel N95/N97 procesory stačí na kancelář a YouTube, ale zapomeňte na náročnější úkoly nebo hraní
  • Největší kompromisy najdete u displeje, klávesnice a materiálů – počítejte s plastovým tělem a průměrným jasem

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
20.9.2025 06:00
Ikona komentáře 0
tipy z ciny notebook

V dalším díle Tipů z Číny míříme na opačný konec spektra než minule. Zatímco výkonná mini PC stojí přes 10 tisíc, dnes ukážeme notebooky za 5 až 10 tisíc korun. Rovnou říkám – za tyhle peníze si často koupíte lepší repasovaný ThinkPad s kovovým tělem a kvalitnějším displejem. Ale pokud chcete nový stroj, můžeme se podívat, co Čína nabízí.

Repas nebo nový? Věčné dilema

Než se vrhneme na konkrétní modely, musím zmínit důležitou věc. Repasovaný Lenovo ThinkPad seženete za 5-8 tisíc s Intel Core i5, 8/16 GB RAM a SSD. Dostanete hořčíkové tělo, legendární klávesnici, matný IPS displej a výdrž, kterou levné čínské notebooky nemají šanci překonat.

Evropské sklady, daň a clo

Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Proč tedy kupovat nový čínský notebook? Záruka, nová baterie a Windows 11 jsou hlavní argumenty. Plus některé modely nabízí moderní konektivitu jako WiFi 6 nebo USB-C nabíjení. Pokud vás neláká hrabat se v bazarech a řešit případné problémy, nový notebook za 5 tisíc může dávat smysl.

TECLAST F16Pro – základní kancelář za 4 659 Kč

TECLAST F16Pro je typický představitel kategorie „dostanu, co zaplatím“. Intel N95 procesor má 4 jádra bez hyperthreadingu, což v překladu znamená – YouTube, Word a Excel v pohodě, cokoliv víc bude bolet.

TECLAST F16Pro

Recenze varují před ostrými hranami a křehkým napájecím konektorem. SATA SSD je sice rychlejší než eMMC z levných mini PC, ale na NVMe nemá. Displej s rozlišením 1920×1080 je na 15,6 palce dostačující, jen počítejte s průměrným jasem kolem 250 nitů.

KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS

Zajímavostí je druhý M.2 slot, který ale funguje jen pro SATA disky. A pozor – dostat se k němu vyžaduje téměř neurochirurgickou zručnost. WiFi 6 je příjemné překvapení v této cenové kategorii.

Verdikt: Absolutní základ pro nenáročné uživatele. Spíš jako druhý stroj do ložnice než primární notebook.

Cena: 4 659 Kč

Blackview AceBook 8 – trochu lepší základ (5 107 Kč)

Blackview AceBook 8 vsází na novější Intel N97 s mírně vyšším taktem. Hlavní výhoda? 16 GB RAM a 512GB SSD v základu, což je na tuhle cenu slušné. Podsvícená klávesnice je bonus, který konkurence nemá.

Blackview AceBook 8

Uživatelé na Redditu ale varují – žádná podpora, žádné aktualizace. Jeden majitel si dokonce stěžuje, že se o notebook pořezal kvůli ostrým hranám. Kvalita nabíječky je prý bídná, kabel se rozpadá u konektoru.

KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS

Na druhou stranu, pokud hledáte velký 15,6″ displej a numerickou klávesnici za rozumnou cenu, AceBook 8 to zvládne. Jen nepočítejte s prémiovou kvalitou zpracování.

Verdikt: Víc RAM a úložiště než konkurence, ale pochybná kvalita a nulová podpora.

Cena: 5 107 Kč

CHUWI GemiBook XPro – kompaktní 14″ volba (5 368 Kč)

Pokud preferujete menší a lehčí notebook, CHUWI GemiBook XPro s 14″ displejem váží jen 1,45 kg. Intel N150 je nejnovější z N-series procesorů v našem výběru, nabízí o něco lepší efektivitu.

CHUWI GemiBook XPro

Recenze chválí 100% pokrytí sRGB – na tuhle cenu neobvyklé. Displej má ale lesklý povrch, který může vadit při práci u okna. DDR5 RAM je moderní, bohužel jsou pájené na desku a nerozšíříte je.

KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS

Výdrž 5-6 hodin není oslnivá, ale pro občasné použití stačí. USB-C s podporou nabíjení znamená, že můžete používat univerzální nabíječku místo proprietárního adaptéru.

Verdikt: Nejlepší displej v testu, kompaktní rozměry, ale průměrná výdrž.

Cena: 5 368 Kč

Ninkear A15 PLUS – Ryzen za 10 tisíc (10 005 Kč)

Jediný notebook s AMD Ryzen 7 5825U v našem výběru. Za dvojnásobnou cenu dostanete výrazně vyšší výkon – 8 jader Zen 3 zvládne i náročnější multitasking nebo lehčí úpravy fotek.

Ninkear A15 PLUS

Recenze chválí hliníkové tělo a příjemnou klávesnici. V balení najdete dokonce brašnu, myš a podložku. 32 GB RAM je možná zbytečně moc, ale aspoň máte rezervu.

KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS

Slabiny? Pomalé WiFi 5 a průměrné reproduktory. Displej má nízký jas 250 nitů, venku ho nepoužijete. Za 10 tisíc bych čekal víc.

Verdikt: Výkonný procesor v pěkném těle, ale za cenu, kde už konkurují repasované prémiové notebooky nebo základ od zavedených značek jako ASUS nebo HP.

Cena: 10 005 Kč

Na co si dát pozor?

Největší zklamání bývá kvalita displeje. Jas 250 nitů znamená, že u okna neuvidíte na monitor. TN panely mají mizerné pozorovací úhly. Lesklé povrchy sbírají otisky jako magnet.

Druhá past – reálná výdrž baterie. Výrobci udávají až 8 hodin, realita je 4-5 při běžném používání. Baterie je navíc často neměnitelná, po dvou letech očekávejte výrazný pokles kapacity.

Třetí problém – podpora a aktualizace. Čínské značky typu Blackview nebo Ninkear nemají v Evropě servis. BIOS update? Zapomeňte.

Závěr: Komu se levný notebook vyplatí?

Levné notebooky z Číny nejsou špatná volba, pokud máte realistická očekávání. Pro babičku na Facebook, studenta na poznámky nebo jako druhý stroj do ložnice poslouží dobře. Jen si uvědomte, že za 5 tisíc nedostanete zázrak.

Moje rada? Pokud nepotřebujete nutně nový stroj, poohlédněte se po repasovaném ThinkPadu nebo HP EliteBooku. Za podobné peníze dostanete kvalitnější konstrukci, lepší klávesnici a často i výkonnější procesor. Nový čínský notebook kupte, jen pokud chcete záruku a nechce se vám řešit bazar.

Z testovaných modelů bych volil CHUWI GemiBook XPro za 5 368 Kč – má nejlepší displej, rozumnou výbavu a kompaktní rozměry.

Máte zkušenost s levnými notebooky z Číny? Nebo jste vsadili na repas?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.

5 tipů na zboží z Číny: Big Save slevy na AliExpressu

Marek Houser
10.7.2024
Windows 11 pohyblivé tapety

Windows 11 měl dostat krásné animované tapety. Mrkněte, jak mohly vypadat

Adam Kurfürst
5.1.
tipy z Číny AliExpress Black Friday slevy

5 tipů na zboží z Číny: Black Friday slevy na AliExpressu

Marek Houser
28.11.2024