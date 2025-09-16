TOPlist

Tipy z Číny: Výkonné malé počítače na práci i hry za slušné peníze

  • Výkonnější mini PC z Číny startují na 6 500 korunách a zvládnou i novější hry nebo střih videa
  • Klíčový je procesor – AMD Ryzen 7 nebo Intel Core i9 nabídnou výkon srovnatelný s běžným desktopem
  • Pozor na typ RAM a chlazení – DDR5 je znatelně rychlejší, aktivní chlazení nutnost při vyšší zátěži

Jakub Kárník
16.9.2025 06:00
tipy z číny

Minule jsme v Tipech z Číny ukázali nejlevnější mini PC za pár tisíc. Dnes posouváme laťku výš – pokud chcete stříhat videa, hrát novější tituly nebo prostě mít rezervu výkonu, připravte si 6 až 12 tisíc korun. Za ty peníze dostanete stroje s procesory, které ještě před pár lety poháněly prémiové notebooky.

Evropské sklady, daň a clo

Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Komu se vyplatí výkonnější mini PC?

Zatímco levné modely s Intel N4000 stačily na YouTube a Word, tady už mluvíme o jiné lize. AMD Ryzen 5/7 nebo Intel Core i9 zvládnou Adobe Premiere, Photoshop, lehké 3D modelování nebo i hraní v 1080p. Pořád to není herní bestie, ale GTA V, Counter-Strike 2 nebo Fortnite na středních detailech? V pohodě.

Hlavní výhoda zůstává – spotřeba 30-60 wattů oproti 200+ wattům klasického desktopu s dedikovanou grafikou. A místo na stole? Vejdou se pod monitor nebo za televizi. Některé modely mají dokonce USB4 nebo OCuLink pro připojení externí grafiky.

ACEMAGIC AM06Pro – Ryzen 7 za rozumnou cenu (6 482 Kč)

ACEMAGIC AM06Pro s procesorem AMD Ryzen 7 5700U není úplná novinka – jde o čip z roku 2021, ale pořád má osm jader a boost až 4,4 GHz. V kombinaci s 16 GB DDR4 RAM a 512GB SSD jde o solidní základ pro produktivitu.

ACEMAGIC AM06Pro

Integrovaná Vega 8 grafika sice není žádný zázrak, ale starší nebo méně náročné hry rozjede. Recenze chválí především tichý chod a nízkou spotřebu kolem 25W při běžné práci.

Za necelých 6,5 tisíce dostanete dual ethernet, WiFi 6 a trojici video výstupů pro multi-monitor setup. Jediná výtka? DDR4 RAM je pomalejší než novější DDR5, což se projeví při náročnějším multitaskingu.

Verdikt: Nejlepší poměr cena/výkon pro běžnou kancelářskou práci s občasným hraním.

Cena: 6 482 Kč

PELADN WO7 – novější Ryzen s DDR5 (8 592 Kč)

Za dva tisíce navíc dostanete PELADN WO7 s AMD Ryzen 7 7735U – o generaci novější procesor vyrobený 6nm procesem. Hlavní skok je v pamětech – 16 GB DDR5 nabízí až o 50 % vyšší propustnost než DDR4.

PELADN WO7

Uživatelské recenze jsou nadšené. Jeden majitel píše: „Testuji své hry a funguje to docela dobře. Na 4K televizi snižuji na 1440p, ale jinak splňuje očekávání.“ Další chválí rychlé dodání a předinstalovaný systém – stačí zapojit a jet.

Zajímavostí je podpora čtyř displejů současně – ideální pro trading nebo práci s více aplikacemi. Radeon 680M grafika je o třídu výš než Vega 8, takže i novější hry rozjedete na nízkých detailech.

Verdikt: Zlatá střední cesta s moderní architekturou a rychlými paměťmi.

Cena: 8 592 Kč

CHUWI AuBox – Intel Core i9 bestie (10 960 Kč)

Pokud preferujete Intel, CHUWI AuBox s Core i9-13900HK je to nejlepší, co za 11 tisíc seženete. Jde o 14jádrový procesor (6 výkonných + 8 úsporných) s boostem až 5,4 GHz.

CHUWI AuBox

Design je prémiový – krabička připomínající designem Mac Mini o rozměrech 154×152×45 mm vypadá vedle plastových konkurentů luxusně. Intel Iris Xe grafika sice není na úrovni AMD Radeon 680M, ale pro práci s grafikou nebo lehčí 3D rendering stačí.

Výrobce se chlubí podporou 8K video playbacku, což ocení majitelé high-end televizí. WiFi 6, Bluetooth 5.1 a možnost rozšíření na 2×2TB M.2 SSD dělají z AuBoxu univerzální pracovní stanici.

Verdikt: Pro fanoušky Intelu nejlepší volba, výborný single-thread výkon pro Adobe aplikace.

Cena: 10 960 Kč

AOOSTAR GEM12+ – vrchol s Ryzen 7 PRO (12 429 Kč)

Na špici našeho výběru stojí AOOSTAR GEM12+ s AMD Ryzen 7 PRO 8845HS. Jde o nejnovější Zen 4 architekturu s boostem až 5,1 GHz.

AOOSTAR GEM12+

Recenze z NotebookCheck vyzdvihuje výborné chlazení a stabilní výkon – během Cinebench testu neklesl výkon ani po hodině zátěže. Radeon 780M je aktuálně nejlepší integrovaná grafika AMD, srovnatelná s GeForce GTX 1650.

Klíčová je konektivita – USB4 s 40 Gbps umožňuje připojit externí GPU pro skutečné hraní. DDR5-5600 RAM je nejrychlejší v našem výběru, HDMI 2.1 zvládne 4K@120Hz pro plynulé video.

Verdikt: Pro náročné uživatele, kteří chtějí maximum výkonu v mini formátu.

Cena: 12 429 Kč

Závěr: Který vybrat?

Výkonnější mini PC z Číny překvapí – za cenu základního notebooku dostanete výkon střední až vyšší třídy v krabičce velikosti knihy. Pro běžnou práci s občasným hraním berte PELADN WO7, pro náročnější úkoly AOOSTAR GEM12+.

Moje volba? PELADN WO7 za 8 592 Kč nabízí nejlepší mix moderních technologií a rozumné ceny. Ryzen 7 7735U s DDR5 vydrží aktuální několik let a Radeon 680M rozjede i League of Legends nebo Valorant na vysokých detailech.

Máte zkušenost s výkonnějšími mini PC? Jak se vám osvědčily?

