Tipy z Číny: Brutálně levné retro konzole už od 800 Kč! Hlavní stránka Zprávičky Retro handheldy z Číny startují na 800 korunách, ale musíte počítat nedostatky RK3326 čipset zvládá NES, SNES, GBA a lehčí PS1 hry, ale na PSP nebo Dreamcast zapomeňte Největší kompromisy najdete u výkonu, kvality firmwaru a absence Wi-Fi – počítejte s občasným zadrhnutím Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.10.2025 06:00 Žádné komentáře 0 V dalším díle Tipů z Číny se podíváme na kategorii, která poslední roky exploduje – retro handheldy za pár stovek. Jde o kapesní konzole s Linuxem, které emulují klasické herní systémy od NESu po PS1. Retro handheldy: nostalgie nebo praktický nástroj? Gaminja K36 – vertikální Game Boy za 787 Kč R36 Ultra – 4" displej R36H – horizontální varianta za 913 Kč Závěr: Komu se retro handheldy vyplatí? Retro handheldy: nostalgie nebo praktický nástroj? Retro handheldy jsou v podstatě miniaturizované emulátory zabalené do těla, které vzdáleně připomíná Game Boy nebo PSP. Nejčastěji běží na Linuxu s vlastní nadstavbou (ArkOS, UnofficialOS) a obsahují předinstalované ROM starých her. Legálnost tohoto celého je… sporná, ale to je jiná debata. Upozornění k emulaci Tyto handheldy umožňují emulaci her z různých konzolí. Nepodporujeme pirátství – pro legální hraní byste měli vlastnit originální kopie her, které chcete emulovat. Stahování ROM souborů her, které nevlastníte, je nelegální. Pro koho jsou? Pro lidi, kteří chtějí hrát staré hry na cestách, aniž by museli tahat notebook nebo telefon s gamepadem. A taky pro ty, kteří se chtějí pohrabat ve firmwaru a nastavení emulátorů. Gaminja K36 – vertikální Game Boy za 787 Kč Gaminja K36 je vertikální handheld s 3,5″ IPS displejem a čipem RK3326. V praxi to znamená, že NES, SNES, GBA a Genesis poběží bez problémů. PS1 hry půjdou taky, ale s občasnými sekáními. PSP? Zapomeňte. Recenze chválí ergonomii a pohodlné držení. Texturovaný povrch a dobře umístěná tlačítka dělají z K36 příjemného společníka na dlouhé cesty. Displej má rozlišení 640×480 pixelů a 500 nitů jasu, což je na tuhle cenu slušné. KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Kde je háček? Výkon není konzistentní. Na náročnějších PS1 hrách (Gran Turismo, Tekken 3) se objevuje sekání a audio problémy. Druhý problém – absence Wi-Fi. Chcete aktualizovat firmware nebo přidat hry? Musíte to řešit přes microSD kartu a počítač. Třetí past – software je nekonzistentní. Některé hry nemají přiřazené ovládání, jiné se vůbec nenačtou. K36 je navíc klon R36S, takže kvalita se může lišit podle prodejce. Cena: 787 Kč R36 Ultra – 4″ displej R36 Ultra přichází s 4″ displejem a open-source Linuxem. Zní to lákavě, ale v praxi… není úplně jasné, co přináší navíc oproti levnějšímu K36. Čip je stále RK3326, takže výkon je prakticky stejný. Výhodou je větší displej, který oceníte při hraní 16-bitových her. Nevýhodou je cena srovnatelná s konkurencí, která nabízí víc. Recenze na Reddit varují před nestabilním firmwarem a problémy se save stavy. KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Jeden uživatel na Redditu popisuje, že každý pokus o uložení selhával a hra ho vracela na začátek. Jiný zase řeší, že microSD karta nejde otevřít v počítači. To jsou problémy, které například u repasované konzole nemusíte řešit. Cena: 781 Kč R36H – horizontální varianta za 913 Kč R36H je pokus o horizontální form faktor, který má konkurovat Anbernic RG35XXH. Za 913 Kč dostanete stejný čip RK3326, stejný displej, ale jiné rozložení ovládání. Recenze chválí tišší shoulder buttony a ergonomičtější umístění triggerů. Na zadní straně jsou gumové gripy, které zlepšují držení. Displej je stejný jako u K36 – 3,5″ IPS s 640×480 pixely. KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Kde je problém? D-pad je horší než u vertikální verze. Jeden recenzent píše, že „palec neví, kam se má položit“ a D-pad působí jako dodatek, ne jako promyšlená součást designu. Start a Select tlačítka jsou navíc extrémně hlasitá – pokud hrajete v tichém prostředí, budete rušit. Další nevýhoda – umístění analogů. Jsou v offsetovém stylu jako u Xboxu, což znamená, že pokud preferujete D-pad pro retro hry, budete mít problém. R36H je ideální pro ty, kdo hrají víc s analogem. Cena: 913 Kč Závěr: Komu se retro handheldy vyplatí? Retro handheldy z Číny nejsou špatná volba, pokud máte realistická očekávání. Pro fanoušky starých her, co chtějí kapesní konzoli, můžou posloužit dobře. Jen si uvědomte, že za 800 Kč nedostanete zázrak. Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo. Z testovaných modelů bych volil Gaminja K36 za 787 Kč – má nejlepší ergonomii a ostrý displej. Pokud preferujete horizontální design, zkuste R36H, ale počítejte s horším D-padem. Máte zkušenost s retro handheldy z Číny? Nebo jste vsadili na repas? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AliExpress herní konzole kapesní konzole Tipy z Číny Mohlo by vás zajímat 5 tipů na zboží z Číny: Big Save slevy na AliExpressu Marek Houser 10.7.2024 Pamatujete na Atari? Chystá se mobilní herní konzole Gamestation Go, vypadá naprosto skvěle Libor Foltýnek 5.1. 5 tipů na zboží z Číny: Black Friday slevy na AliExpressu Marek Houser 28.11.2024 5 tipů na zboží z Číny: AliExpress odpálil další slevy 11.11 Marek Houser 13.11.2024 Objednáváte z Temu nebo AliExpressu? Brzy si možná připlatíte Jana Skálová 18.12.2024 5 tipů na zboží z Číny: Slevy na balíčky na AliExpressu Marek Houser 2.10.2024