Stejně jako každou neděli vám i dnes představíme některé zajímavé tipy na Xiaomi produkty. Mrkneme se třeba na ústní sprchu od firmy Oclean, ale také jednoduché Zigbee tlačítko nebo powerbanku a svítilnu v jednom.

Xiaomi Mijia Ultrasonic Skin

Trápí vás problémy s pokožkou a objevují se vám okolo nosu černé tečky? Možná vám s tím pomůže Xiaomi Mijia Ultrasonic Skin. Jak funguje v praxi si můžete ověřit ve videu níže.

THE NEW WAY TO EXFOLIATE YOUR FACE!? ULTRASONIC SKIN SCRUBBER l Blackhead Digger!?

Xiaomi Mijia Solove X3

Xiaomi Mijia Solove X3 je fajn vychytávka. Jedná se o powerbanku a svítilnu v jednom. Má kapacitu 3000 mAh, takže s ním dobijete do více než 50 % většinu mobilů. V nouzových situacích vám tedy bohatě vystačí. Pravda, kapacita by mohla být vyšší, což by ale znamenalo vyšší hmotnost a celkově větší rozměry.

Xiaomi Flashlight Power Bank Combo – Review and Outdoor Test (In-depth)

Xiaomi Mijia Electric Nose Hair Trimmer

Rostou vám chlupy na prstech či v nose a chtěli byste je zastřihnout? Pak můžete sáhnout po Xiaomi Mijia Electric Nose Hair Trimmer, který je na trhu několik let a zákazníci si jej povětšinou chválí.

Xiaomi Mijia Youpin Electric Mini Nose Hair Trimmer Portable Ear Nose – Test

Aqara Wireless Mini Switch Zigbee

Aqara Wireless Mini Switch Zigbee je malý vypínač, který můžete mít umístěný kdekoliv v domácnosti a provádět skrz něj nejrůznější úkony. Díky automatizaci, kterou Aqara podporuje si můžete navolit několik scénářů. Samozřejmě je ale zapotřebí také Zigbee brána.

Aqara Wireless Mini Switch Installation Video

Oclean W10

Nestačí vám zubní kartáček a chtěli byste ústní hygienu posunout na další úroveň? Pak se hodí zmínit Oclean W10, což je zubní sprcha, která na jedno nabití vydrží až jeden měsíc.

How to Use Oclean W10 Water Flosser to Floss

