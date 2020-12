TIP: 5 nástrojů, se kterými můžete videochatovat bez přihlášení přes odkaz

Období Vánoc a konce roku je tradičně obdobím, během kterého se snaží být členové rodiny a přátelé pohromadě. S ohledem na aktuální situaci to ale nemusí být úplně tak jednoduché. Mimo osobní setkání a návštěvy tak chtě nechtě mohou přicházet na řadu jiné varianty komunikace. Máme teď samozřejmě na mysli hlavně online videochatovací nástroje. Během první vlny extrémního šíření koronaviru jsme pro vás připravili tipy na aplikace, které se hodí mimo jiné právě i na vzdálenou komunikaci. Nyní pro vás máme to samé s trochu specifičtějším zaměřením. Komunikátory, které nabízejí videochatování bez přihlášení a nejlépe na jedno kliknutí.

5 nástrojů pro videochatování bez přihlášení

Vybrali jsme pět konkrétních webů, na kterých by s jednoduchým připojením k hovoru neměli mít problém ani úplně nezkušení uživatelé. Většinou jde o služby, které mají i své mobilní aplikace a pokročilé možnosti po přihlášení k účtu, ale to v tento moment není naším cílem. Chceme ukázat způsob, jak můžete během pár sekund vytvořit komunikaci a zapojit do ní velmi jednoduše třeba i babičku. Bez jakýchkoli instalací či přihlašování.

Poměrně nedávno oznámená novinka, která i slavný komunikátor posunula na úroveň, při které není nutné nich instalovat ani mít účet. Kromě klasických funkcí je super, že je přímo v okně možnost nahrávání schůzky. Připojit se může až 50 lidí.

Jednoduchá, dobře vypadající a proto i oblíbená platforma pro připojení až 75 lidí naráz. V rodině to asi úplně neužijete, ale disponuje zajímavou funkcí lobby, se kterou je možné uživatele požadující vstup do místnost schvalovat manuálně.

Designově primitivní web pro videochatování bez přihlášení, skrze který se může připojit až 30 lidí naráz. Chat, zvuk, video… všechno je přítomno. Navíc i šikovná volitelná funkce, kdy je potřeba pro mluvení podržet mezerník. Velmi užitečné pro rušné hovory.

Ze všech doporučených variant má úplně nejčistší design, ovládání a také nejméně funkcí. Jednoduchý komunikátor funkčně a vizuálně osekaný na úplné minimum. Což se může hodit.

Další z možností, která splňuje podmínku videochatování bez přihlášení, ale už je trochu omezená. Ve free verzi nabízí maximálně třicetiminutový hovor a to pouze pro čtyři účastníky.

Které z těchto nástrojů už znáte? Nebo máte jiný tip?